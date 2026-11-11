Ministerio de Relaciones Exteriores empezó a revertir traslados anunciados hace pocos días

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Tras la cascada de anuncios de traslados de funcionarios de carrera diplomática que fueron definidos por el ministro de exteriores, Omar Bula, y su equipo, aquellos que ya estaban preparándose para cumplir la orden impartida desde el nivel central quedaron sorprendidos cuando desde este martes empezaron a llegar correos desde el Palacio de San Carlos en los cuales solicitaban a los funcionarios aceptar la revocatoria del acto administrativo de traslado. Es decir, la Cancillería empezó a revertir los anuncios de traslados.

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El correo recibido por los funcionarios llegó acompañado de un documento adjunto que deben completar y donde autorizan de manera expresa la revocatoria del acto administrativo argumentando “la importancia, continuidad y necesidad del servicio asociadas a las funciones” que el funcionario desempeña en su cargo actual.

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Varios elementos estarían detrás del reverzaso del Ministerio de Exteriores, siendo el más evidente los altísimos costos que representaría para el ministerio adelantar un traslado masivo de funcionarios apostados en el exterior.

De hecho, en días pasados, otro correo llegó a varios funcionarios. En este les señalaban que no se podrá efectuar el pago de viáticos ni de menaje, a pesar de que estos son exigidos por la ley.

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A eso se suma que algunos de los funcionarios provisionales a quienes les anunciaron su traslado a Kenia o Etiopía son abiertamente homosexuales, hecho que en esos países es penalizado con hasta 15 años de cárcel.

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