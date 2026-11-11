Millonarios, con tres bajas sensibles confirmadas para el juego clave ante Alianza FC

Millonarios recibirá a Alianza FC este sábado en El Campín, en el juego por la última fecha del Todos Contra Todos del fútbol colombiano. El equipo bogotano busca cerrar su regreso a los cuadrangulares finales tras un año y medio ausente.

Ganando, el cuadro Embajador accederá directamente a esta instancia del torneo; mientras que con cualquier otro resultado quedará a la espera de marcadores en otras ciudades del país.

El equipo bogotano tendrá tres bajas sensibles para este compromiso en Bogotá. Los azules perderán un jugador por lesión y dos por sanciones pendientes tras acumulación de amarillas.

¿Con qué jugadores no podrá contra Millonarios ante Alianza?

Millonarios perderá a Daniel Ruiz para este partido y, de clasificar, alguno más de cuadrangulares. El volante bogotano sufrió una lesión muscular en la derrota 2-1 ante el Tolima. El club se encuentra la espera de los resultados de los exámenes practicados.

Por otra parte, el defensa Sergio Mosquera y el delantero Leonardo Castro completaron cinco cartulinas amarillas, lo cual les obliga a pagar una fecha de sanción en la última fecha del Todos Contra Todos.

No todas son malas noticias para Alberto Gamero y Millonarios, el técnico samario recuperará para este partido al volante chileno Rodrigo Ureña, quien pagó una fecha de sanción por la misma situacion de Mosquera y Castro, y podría contar con Sebastián Valencia, quien se perdió el juego pasado por una lesión muscular.

Previo al inicio de la fecha 19 del Todos Contra Todos, Millonarios figura séptimo en la tabla de posiciones del campeonato con 27 puntos, uno más que el noveno, que es el Deportes Tolima.