Emanuel Olivera, con futuro incierto en Santa Fe: “Por el momento no he hablado nada”

El futuro de Emanuel Olivera en Independiente Santa Fe todavía es una incógnita. En entrevista con Morningol, de AS Colombia, el zaguero uruguayo explicó que su prioridad está puesta en la competencia deportiva y en la posibilidad de conseguir un nuevo título con el equipo bogotano.

“Lo mío por el momento no, no he hablado nada ni con el profe ni con el presidente. En este momento tengo la cabeza en prepararme y hacer unos buenos cuadrangulares para poder conseguir un título más. Estoy muy enfocado en eso y después veremos a ver qué pasa”, expresó el defensor.

Le puede interesar: David González no se confía a pesar del triunfo en Copa: “Tenemos que hacer nuestro trabajo en Cali”

Olivera también se refirió a su situación contractual y dejó claro que, por ahora, no cuenta con propuestas concretas de otros equipos. Incluso, bromeó sobre una posible alternativa fuera del fútbol profesional: “Tengo solo una oferta concreta, que es la de mis hermanos para ya laburar con ellos. Es la única que tengo hoy. Pero tranquilo, estoy con la cabeza acá en Santa Fe y en terminar de la mejor manera”.

Por otra parte, el argentino habló sobre el significado de llegar a los 100 encuentros con el equipo cardenal, una cifra que representa un logro especial en su trayectoria por el fútbol colombiano. Antes de Santa Fe había estado cerca de alcanzar ese registro con otros clubes, pero no lo había conseguido.

“Muy feliz, muy feliz. La verdad que es muy lindo llegar a 100 partidos en una institución como este club, como Santa Fe. Me había quedado cerca con Nacional, con 75 partidos, y con Junior, 70, y nunca había completado acá en los equipos colombianos. Es un orgullo muy grande”, comentó.

Finalmente, el defensor aseguró que siempre ha intentado aportar al equipo, independientemente de sus actuaciones. Mientras se acerca el cierre de la temporada, su continuidad sigue sin definirse, aunque su deseo inmediato es terminar el semestre de la mejor manera y luchar por un nuevo campeonato con Santa Fe.