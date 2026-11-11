James Rodríguez y sus primeros goles: así comenzó su historia goleadora en cada club de su carrera

James Rodríguez sigue sumando capítulos a su carrera profesional. El volante colombiano consiguió este martes 10 de noviembre su primer gol con Atlético Nacional, durante el empate 1-1 frente a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, por la semifinal de ida de la Copa Colombia.

El mediocampista tuvo una aparición determinante al controlar el balón con el pecho y sacar un potente zurdazo para vencer al arquero rival, consiguiendo así su primera anotación con la camiseta del conjunto antioqueño. Un gol especial para el ‘10’, que continúa ampliando su recorrido por diferentes ligas y equipos del fútbol mundial.

Desde sus primeros pasos en el Envigado FC hasta su llegada al fútbol colombiano con Atlético Nacional, James ha defendido 12 camisetas a nivel de clubes. En cada una de ellas tuvo un primer festejo, momentos que marcaron el inicio de su historia goleadora en esas instituciones.

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Los primeros goles de James Rodríguez en cada equipo

Envigado FC: El 6 de octubre de 2007 consiguió su primera anotación frente a Dépor FC, en la Primera B del fútbol colombiano. Lo hizo con un remate de media distancia.

Banfield: En 2009 marcó por primera vez ante Rosario Central, en un compromiso que terminó con victoria 3-1 para el equipo argentino. Su anotación llegó con un potente zurdazo al ángulo.

FC Porto: El 25 de octubre de 2010 consiguió su primer gol con el conjunto portugués frente a União de Leiria, en un compromiso correspondiente a la Copa de la Liga de Portugal.

AS Mónaco: El 30 de noviembre de 2013 abrió su cuenta goleadora ante Rennes. James anotó de tiro libre en la victoria 2-0 del equipo del Principado.

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Real Madrid: El 19 de agosto de 2014 llegó su primer gol con el equipo español. Lo consiguió frente al Atlético de Madrid, en el partido de ida de la Supercopa de España.

Bayern Múnich: El 19 de septiembre de 2017 anotó por primera vez con el conjunto alemán ante Schalke 04, en un partido correspondiente a la Bundesliga.

Everton: El 19 de septiembre de 2020 tuvo su primer festejo con el equipo inglés frente al West Bromwich Albion. Marcó con un remate de media distancia en Goodison Park.

Al-Rayyan: El 26 de octubre de 2021 consiguió su primera anotación con el club catarí ante Al-Sailiya. Fue su tercer partido con el equipo, en un encuentro que terminó 4-2.

Olympiacos: El 17 de octubre de 2022 marcó por primera vez con el conjunto griego frente al PAOK Salónica. Su anotación llegó mediante un remate de cabeza.

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São Paulo: El 20 de septiembre de 2023 consiguió su primer gol con el equipo brasileño ante Fortaleza, por el Campeonato Brasileño.

Club León: El 26 de enero de 2025 abrió su cuenta goleadora con el equipo mexicano frente a Juárez FC, en el torneo Clausura de la Liga MX. Lo hizo desde el punto penal.

Atlético Nacional: El 10 de noviembre de 2026 anotó su primer gol con el equipo antioqueño frente a Once Caldas, en la semifinal de ida de la Copa Colombia. James controló el balón con el pecho y definió con un zurdazo para establecer el empate 1-1 en Manizales.

De esta manera, James Rodríguez ya tiene su primer gol con los 12 equipos que ha defendido en su trayectoria profesional. Su anotación con Atlético Nacional tuvo un ingrediente especial: llegó en una instancia decisiva de la Copa Colombia y dejó abierta la serie semifinal, que se definirá en el partido de vuelta en el estadio Atanasio Girardot.