Familia de mujer asesinada en doble homicidio en Villate pide justicia y respuestas de las autoridad

La familia de Zadi Edith Barrios Tovar, de 44 años, una de las víctimas del doble homicidio ocurrido el pasado domingo en el barrio Villate, al suroccidente de Barranquilla, pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones y esclarecer lo ocurrido.

Génesis Pinedo Barrios, hija de la mujer, relató que se encontraban compartiendo en familia cuando dos hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra un hombre que estaba en el sitio. En medio del ataque, su madre también recibió varios impactos de bala que posteriormente le causaron la muerte en un centro asistencial.

La joven aseguró que su mamá no tenía problemas con nadie ni había recibido amenazas. Además, manifestó que hasta el momento no han recibido información sobre los responsables del crimen.

“Estaba feliz, bailando, disfrutando, cuando de un momento a otro llegaron dos tipos armados y empezaron a dispararle a un señor que estaba ahí. Nosotros no lo conocemos. En una de esas le dispararon a mi mamá”, relató Génesis.

Cinco hijos quedan sin su madre

La muerte de Zadi Edith dejó a cinco hijos sin su madre, entre ellos un adolescente de 15 años. Según Génesis, su mamá era uno de los principales apoyos económicos del hogar y llevaba apenas 20 días trabajando en una casa de familia.

La joven también expresó su preocupación por la situación económica que enfrenta ahora la familia, pues su hermana mayor, quien también contribuía con los gastos del hogar, recientemente quedó sin empleo.

Cabe recordar que en este mismo ataque fue asesinado Román Segundo Medina Cabrera, de 40 años. De acuerdo con el reporte oficial, los responsables del doble homicidio se movilizaban en una motocicleta.