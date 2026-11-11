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Fiscal del caso Kevin Acosta fue reubicada en otra dependencia por temas de salud

Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, reveló que Fabiola Alexandra Ovando, fiscal que investigaba la muerte de Kevin Acosta, el niño que murió esperando un medicamento para la hemofilia, fue reubicada por motivos de salud.

Ante las versiones que señalaban que a la fiscala la habrían apartado de su cargo por sus decisiones en el caso, Sánchez Cristo aclaró que fue ella misma quien, con certificados, dio a conocer que tiene problemas de salud.

De esta manera, fue reubicada como la fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes, un cargo con menor carga laboral.

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