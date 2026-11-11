🔴EN VIVO Once Caldas vs Nacional por la semifinal de Copa Colombia: transmisión y minuto a minuto

El vigente campeón buscará tomar ventaja, mientras que el Blanco blanco quiere acercarse a una final que todavía no ha podido conquistar.

Once Caldas recibirá a Atlético Nacional este martes 10 de noviembre, en el estadio Palogrande de Manizales por el partido de ida de la semifinal de la Copa Colombia 2026 a las 8:30 PM hora colombiana. El conjunto manizaleño llega con el objetivo de conseguir una ventaja en el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los finalistas del campeonato.

Le puede interesar: Video: Linda Caicedo marcó gol en la goleada del Real Madrid en Champions League

El conjunto blanco llega motivado después de eliminar a Independiente Santa Fe en los cuartos de final, con una victoria 2-0 en condición de visitante. Ahora tendrá una nueva prueba frente a otro de los grandes del fútbol colombiano y buscará aprovechar su localía para llegar con mejores posibilidades al encuentro de vuelta. Además, el equipo manizaleño tiene una motivación especial: conseguir por primera vez el título de la Copa Colombia, torneo en el que ha sido subcampeón en dos ocasiones.

Nacional busca el tetracampeonato

Por su parte, Atlético Nacional afronta esta instancia uno de los grandes candidatos al título. El equipo dirigido por Lucas González consiguió su clasificación tras imponerse 3-2 frente a Independiente Medellín en el clásico paisa. Los verdolagas buscarán defender la corona y dar el primer paso hacia lo que sería su cuarto título consecutivo y el octavo de su historia en esta competición.

El historial general entre Atlético Nacional y Once Caldas en partidos por la Copa Colombia favorece ampliamente al equipo antioqueño. En el certamen se han jugado un total de 12 partidos, 10 victorias para Nacional, 2 empates y cero victorias para el conjunto blanco.

Viva aquí la transmisión EN VIVO de Once Caldas vs Nacional

Vea acá el MINUTO a MINUTO DE Once Caldas vs Nacional