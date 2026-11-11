Crisis de Ueno Bank podría costarle a Paraguay hasta el 2 % de su PIB, advierten gremios

La crisis de Ueno Bank sigue generando preocupación en Paraguay. Esta vez, más de un centenar de gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que las pérdidas para las arcas públicas podrían representar entre el 1,5 % y el 2 % del producto interno bruto (PIB) del país.

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En un pronunciamiento divulgado este miércoles, representantes de los sectores de la producción, la industria, el comercio y los servicios pidieron modificar el proyecto de presupuesto para 2027. Consideran que las cuentas presentadas por el Gobierno no tienen en cuenta las consecuencias de la crisis financiera.

Los gremios también pusieron sobre la mesa el impacto que ya comienza a sentirse en la economía: aseguran que están comprometidos los ahorros de casi tres millones de paraguayos, que se ha reducido el movimiento comercial y que más de 5.000 empleos se han perdido, con el riesgo de que esa cifra siga creciendo. Además, alertaron sobre las dificultades que podrían enfrentar pequeñas y medianas empresas.

Reclaman medidas para los ahorradores

Otro de los puntos que preocupa a las organizaciones es la devolución del dinero a los clientes de Ueno Bank. Aunque algunos ya comenzaron a recibir recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, este mecanismo solo cubre hasta 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares) por depositante.

Por eso, solicitaron que se establezcan mecanismos legales para utilizar los bienes recuperados de los responsables de la crisis y liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) para compensar a quienes tengan depósitos que superen la cobertura del fondo.

La intervención de Ueno Bank, anunciada el pasado 3 de noviembre, dejó congelados recursos de miles de clientes y comprometió alrededor de 800 millones de dólares de instituciones públicas, entre ellas cinco cajas previsionales.

Ante este panorama, los gremios insistieron en que el país necesita esclarecer lo ocurrido, recuperar los recursos comprometidos y corregir las fallas que permitieron la crisis. También advirtieron que recuperar la confianza de los inversionistas y proteger el empleo requiere decisiones concretas y garantías institucionales.