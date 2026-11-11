Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de liderar un supuesto cartel del narcotráfico

El señalamiento fue hecho por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en una entrevista con la emisora Erbol. El funcionario aseguró que Morales estaría detrás de la producción de droga que sale de esa zona y también lo responsabilizó de financiar los bloqueos de carreteras que se prolongaron durante 53 días entre mayo y junio.

Oviedo afirmó que, durante los operativos policiales realizados en ese periodo, las autoridades detectaron la salida de más de ocho millones de bolivianos desde el Trópico de Cochabamba. Según su versión, ese dinero habría servido para financiar las movilizaciones.

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Las protestas fueron protagonizadas por campesinos, organizaciones sindicales y sectores afines a Morales, que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz por su manejo de la crisis económica. Los bloqueos dejaron 16 personas fallecidas, la mayoría por falta de atención médica debido a los cortes de carreteras.

Las investigaciones contra Evo Morales

El expresidente también enfrenta dos procesos judiciales en Bolivia. Uno de ellos es por presunto alzamiento armado y terrorismo, debido a su supuesto papel en las protestas contra el Gobierno. Dentro de esa investigación existe una orden de captura.

El otro proceso es por presunta trata agravada de personas. La investigación se originó en una denuncia que señala a Morales de haber mantenido una relación con una menor de edad durante su Presidencia y de haber tenido un hijo con ella en 2016.

Desde octubre de 2024, el exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba. Sus seguidores mantienen vigilias en la zona para evitar que sea detenido.

Durante los bloqueos, Morales había planteado que el Gobierno tenía dos opciones: militarizar el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.

Las nuevas acusaciones del Gobierno se suman a los procesos judiciales que enfrenta el exmandatario. Sin embargo, los señalamientos sobre su presunto liderazgo en una estructura de narcotráfico y la financiación de las protestas aún deben ser demostrados.