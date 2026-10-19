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19 oct 2026 Actualizado 21:57

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Justicia
Primicia

Este es el escrito de acusación contra empresario Ricardo Leyva por presunta violencia intrafamiliar

Karen Santos y Ricardo Leyva

Karen Santos y Ricardo Leyva

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Caracol Radio conoció en primicia el escrito de acusación de 35 páginas con el que la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al reconocido empresario de conciertos Ricardo Leyva por las presuntas agresiones de las que fue víctima su exesposa, Karen Santos.

En el escrito de acusación, la Fiscalía menciona que Leyva y Santos se reencontraron en octubre de 2019, luego de haberse conocido 28 años antes y de inmediato iniciaron una relación sentimental.

Luego de algunos meses de relación empezaron a convivir en una residencia de Puerto Colombia, Atlántico.

“La convivencia de los Leyva Santos estuvo siempre marcada por ciclos de violencia física, psicológica, verbal, económica y patrimonial ejercida por el acusado sobre su pareja”, se lee en el documento.

Este es el escrito de acusación completo:

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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