Empresario resultó herido tras ataque armado del Clan del Golfo en zona rural de Yarumal

Empresario fue atacado por presuntos integrantes del Clan del Golfo en Yarumal, Antioquia. Foto: Séptima División.

Yarumal, Antioquia

Un empresario resultó herido tras ser atacado por hombres armados en zona rural de Yarumal, en el Norte de Antioquia.

El ataque se registró en el sector Ventanitas, en donde el empresario fue interceptado por sujetos que, según información preliminar del Ejército Nacional, serían presuntos integrantes del Clan del Golfo.

“En medio de la agresión, la víctima sufrió heridas que requirieron atención médica. Sin embargo, la oportuna intervención de soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada, impidió que los atacantes consumaran el homicidio”, señaló el sargento viceprimero, William Duarte Vanegas, suboficial Batallón de Artillería de Campaña N.º 4.

Los militares auxiliaron al empresario y coordinaron su evacuación hacia un centro hospitalario, donde recibió atención por las lesiones ocasionadas durante el ataque.

Otros detalles

Durante la intervención, las tropas también lograron recuperar el vehículo en el que se movilizaba la víctima, como parte de las acciones desplegadas para garantizar su seguridad.

Aunque el Ejército señaló a presuntos integrantes del Clan del Golfo como posibles responsables de la agresión, esta información aún es materia de investigación.

Tras lo ocurrido, la Cuarta Brigada reiteró el llamado a la comunidad del Norte de Antioquia para denunciar cualquier amenaza, intimidación o movimiento sospechoso de estructuras criminales que pueda poner en riesgo la seguridad de los habitantes.

La institución recordó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo, a través de la cual los ciudadanos pueden suministrar información que permita prevenir ataques y facilitar la reacción oportuna de las autoridades.