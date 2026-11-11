Atacan nuevamente con explosivos lanzados desde drones el peaje de Mondomo en la vía Panamericana

Santander de Quilichao

Un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones se registró en la tarde de este miércoles contra el peaje de Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, sobre la vía Panamericana que comunica a Popayán con Cali.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército Nacional, integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, lanzaron artefactos explosivos contra las tropas que permanecían desplegadas en el sector. Durante la acción armada, los uniformados también fueron hostigados con ráfagas de fusil.

El ataque no causó daños en la infraestructura del peaje, pero puso en riesgo a los trabajadores del peaje, transportadores y a estudiantes de una institución educativa cercana que quedaron en medio de los explosivos y las ráfagas de fusil.

El secretario de Gobierno del Cauca, Fabián Alonso Romero, confirmó que el ataque no dejó víctimas entre la población civil ni integrantes de la Fuerza Pública.

“Estos se han convertido en ataques sistemáticos contra la infraestructura vial, una situación que sigue afectando la movilidad y la economía del departamento”, manifestó el funcionario, quien además reiteró el llamado al Gobierno Nacional para brindar una atención especial al Cauca en materia de seguridad.

Tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, reforzaron las operaciones en el sector para garantizar la seguridad de la población y prevenir nuevas acciones armadas.

Ya son tres los ataques con explosivos lanzados desde drones contra peajes ubicados sobre la vía Panamericana en el norte del Cauca, registrados en menos de una semana. Dos ocurrieron en el peaje de Mondomo y otro en Villa Rica, lo que mantiene la preocupación por la seguridad en este corredor vial del suroccidente del país.