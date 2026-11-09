Ejército confirma la captura de 22 personas por minería ilegal en el sur del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, confirmó que en lo corrido del año 2026 se han capturado 22 personas por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero en el sur del Tolima.

“La incautación de 24 máquinas de línea amarilla, entre retroexcavadoras y buldóceres, que en el año 2025 no registraban afectación. De igual forma, se han incautado 19 dragas, frente a 10 del año anterior; 63 motores, frente a 3 registrados en 2025, y 65 filtradoras, frente a 4 del año 2024, lo que representa un aumento del 100 % en cada una de estas categorías”, dijo el coronel, Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército.

Por otra parte, resaltó la destrucción de 15 unidades de producción minera, la incautaron 36.140 galones de ACPM y 5.161 galones de gasolina, combustible utilizado para el funcionamiento de la maquinaria empleada para la minería ilegal.

El coronel, Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, indicó que la orden es la protección de los recursos naturales en el departamento atacando la minería ilegal que está generando daños ambientales irreversibles a las fuentes hídricas y a los ecosistemas del sur del Tolima. También destacó que la minería ilegal es una fuente de financiamiento para grupos armados organizados.

Finalmente, aseguró que la Sexta Brigada del Ejército continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales de manera sostenida en el sur del Tolima con el fin de impactar las economías ilícitas y garantizar la seguridad en el departamento.