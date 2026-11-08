Estados Unidos anunció la creación de un grupo para bloquear rutas terrestres hacia Irán

El ejército de Estados Unidos anunció que creará un grupo de trabajo para bloquear rutas terrestres hacia Irán que, según afirma, se utilizan para envíos de armas y mercancías ilícitas.

Las restricciones ampliarían el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes impuesto en el marco de la guerra.

Esta iniciativa “restringirá aún más la capacidad de Irán para financiar el terrorismo, reconstruir fábricas de armas y reponer sus fuerzas militares”, dijo el jefe del Comando Central estadounidense (Centcom), Brad Cooper, en un comunicado publicado el sábado en X.

El equipo estará integrado por 20 miembros civiles y militares con base en Florida.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní, aseguraron que un proyecto así “fracasará” y no provocará el “colapso” de la economía de la república islámica.

Su portavoz, Hossein Mohebi, señaló que Estados Unidos sería “incapaz de bloquear” los canales de comunicación entre Irán y los países vecinos.

Según el Centcom, el bloqueo de los puertos iraníes por parte de Washington ha “impedido que Irán exporte más de 25.000 millones de dólares en petróleo crudo”.

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En agosto, Estados Unidos anunció una campaña de “asfixia económica” contra Irán destinada a estrangular su ya maltrecha economía.

Estas medidas respondieron al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, donde las fuerzas iraníes atacan regularmente a buques que intentaban cruzarlo sin autorización. Por allí pasaba un quinto de los hidrocarburos mundiales antes del conflicto.