Anuel AA anuncia su propio festival para 2027: Real Hasta la Muerte recorrerá varios países

Anuel AA se prepara para llevar su sello musical Real Hasta la Muerte a los escenarios con un festival que tiene previsto lanzar en el verano de 2027. El artista reveló sus planes durante una entrevista con Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard, en la que adelantó que el evento reunirá a varios artistas.

Aunque todavía no hay una sede confirmada, España y Chile están entre las opciones que se disputan la primera edición. Anuel aseguró que la idea es que el festival llegue a diferentes países cada año, con posibles paradas en Puerto Rico, México y Colombia.

“Cada año va a ser un país diferente”, explicó el cantante, quien también anunció que próximamente dará a conocer la fecha del evento.

Por ahora, no se han confirmado los artistas invitados, la ciudad ni el escenario donde se realizará el festival.

Este anuncio se suma a los próximos lanzamientos musicales de Anuel AA, quien tiene previsto estrenar su álbum ‘Real Hasta la Muerte 2’ el 19 de noviembre, además de su proyecto de corridos ‘Cartel Real Hasta la Muerte’.

El puertorriqueño continúa ampliando sus proyectos musicales y ahora busca convertir su sello en una experiencia en vivo para sus seguidores.