El Latin Grammy reconoció la trayectoria de seis artistas latinos en 2026: ¿Quiénes son?

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 9: (EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Daniela Mercury, Francisco Céspedes, Alaska, Chichi Peralta, Lila Downs and Omar Alfanno pose for a photo after the 2026 Latin GRAMMY Special Awards Presentation at MGM Grand Conference Center on November 9, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Omar Vega/WireImage) / Omar Vega

Este lunes la Academia Latina de la Grabación reconoció la trayectoria de seis artistas latinos.

¿Quiénes fueron los artistas homenajeados?

Los homenajeados con el Premio a la Excelencia Musical en la noche de ayer fueron Alaska, de Alaska y Dinarama; Francisco Céspedes, recordado por su canción “Vida loca”; la mexicana Lila Downs; la cantautora brasileña Daniela Mercury.

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Por su parte, el panameño Omar Alfano, compositor de éxitos como “El gran varón” de Willie Colón; “A puro dolor” de Son By Four; “Amores como el nuestro” de Jerry Rivera y “Que alguien me diga”, “Consciencia” y “Vivir sin ella” de Gilberto Santa Rosa, recibió el Premio del Consejo Directivo.

¿Qué dijo el director de la Academia Latina de la Grabación?

“Hoy rendimos tributo a un grupo de artistas extraordinarios, artistas de siempre con su obra, su gran talento y su legado, a quienes han dejado una huella imborrable de nuestra cultura”, dijo Manuel Abud, CEO del Latin Grammy.

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¿Quién condujo la ceremonia?

La ceremonia fue conducida por la “Reina del merengue”, Milly Quezada.

¿Cuándo se entregarán los Latin Grammy 2026?

Esta entrega fue la antesala de los Latin Grammy 2026, que se llevará a cabo este próximo jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, y se transmitirá en vivo por la cadena Univision a partir de las 8 p.m., hora del Este.