Luz Stella Murgas fue elegida presidente de la Andi: la primera mujer en ocupar el cargo

Luz Stella Murgas interviene en Visión 2026, donde pidió reglas claras y proyectos clave para la seguridad energética. | Foto: Caracol Radio

Luz Stella Murgas fue elegida como la nueva presidente de la Andi, en reemplazo de Bruce Mac Master, quien salió en medio de una tensión con el Gobierno.

Murgas fue elegida por los 33 miembros de la junta, y su contrincante era Juan Camilo Nariño, actual presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

Aunque la anterior reunión la votación estuvo dividida y necesitaba ser unánime para elegir a alguien, la mayoría voto con Nariño, sin embargo, en las últimas horas Murgas sumó votos. Fuentes señalan que el Gobierno le hizo saber a la junta que ella era su candidata.

La entidad resaltó que la comisión encargada de la búsqueda y selección presentó a la Junta un informe detallado sobre los candidatos a presidir la ANDI, “como resultado de un proceso de evaluación adelantado por las instancias correspondientes de la Asociación y orientado a responder a las necesidades institucionales del empresariado”.

Murgas se desempeñaba como presidente de Naturgas, y es la primera mujer en dirigir el gremio en sus 82 años de historia.

¿Quién es el Luz Stella Murgas?

Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de la misma institución, cuenta con más de dos décadas de trayectoria profesional en los sectores empresarial y minero-energético.

A la dirección de Naturgas llegó en 2021, pero también estuvo por ocho años en Ecopetrol, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y fue gerente general de Lambda Consultoría.

Su retos

El gremio señaló que entre los principales retos del nuevo presidente estará fortalecer la competitividad de Colombia y promover las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la productividad, la inversión y la generación de empleo formal.

“Asimismo, tendrá la labor de fortalecer el diálogo democrático, promover la articulación entre los sectores público y privado e impulsar una agenda económica, social y empresarial que contribuya a la competitividad, la inclusión social y el desarrollo del país, y fortalezca el papel del sector privado como motor de crecimiento”, remató la Andi.