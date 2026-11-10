Se encendió la polémica por los ponentes de la ley de rescate fiscal: oposición habló de exclusión

Aunque aún no hay un texto para el primer debate de la ley de ajuste fiscal o reforma tributaria, el debate ya arrancó con un fuerte choque entre oficialismo y oposición. La apuesta del Gobierno de tramitar el proyecto de manera ágil y la hasta ahora designación de David Barguil (Partido Conservador) como único ponente en la Comisión Tercera y de Carlos Mario Farelo (Cambio Radical) en la Cuarta, agitó los ánimos

La senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, denunció la medida como una estrategia para excluir a la oposición de la construcción de las ponencias. De acuerdo con la norma, solo los ponentes pueden presentar ponencias, por lo cual, si solo hay un ponentes del oficialismo, desde la izquierda no podrían radicar una propuesta para archivar directamente la iniciativa.

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“Desde hoy mismo empezamos a radicar documentos con destino a reclamar, por vía de acción jurídica, este derecho que haremos prevalecer. Si alguna fuerza está dispuesta a cederle a Abelardo de la Espriella este derecho sagrado a la participación, el Pacto Histórico no concurre a ello”, dijo el senador Wilson Arias.

“Esto limita el debate democrático, y una tributaria que se escribiría por unos 25 congresistas, ahora se redactará sólo por cuatro. ¿Esta es la mano del autoritarismo de Ordóñez? Tradicionalmente cada partido tiene un ponente por cada comisión económica”, cuestionó la senadora Jennifer Pedraza.

Este martes, en medio de la plenaria del Senado, el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, aseguró que no es su responsabilidad, sino directamente de las comisiones, nombrar a los ponentes, pero que a su juicio es necesario que un proyecto tan clave tenga varios ponentes.

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A esto suma que la apuesta del oficialismo sería tramitar el proyecto por comisiones terceras, dejando por fuera a las cuartas. Integrantes de la oposición denuncian que deben ser las económicas conjuntas las que aborden el primer debate, debido a todos los aspectos que toca ley.

Se espera que este último debate también se dé en la plenaria; sin embargo, hay sectores que aseguran que se trata de una cuestión jurídica que se puede prestar a varias interpretaciones.