Nuevos movimientos del Gobierno en Embajadas: hermano de Efraín Cepeda llega a Italia

A pocos días de cumplirse los 100 de Abelardo De La Espriella, no paran las designaciones y nombramientos en el Gobierno.

Uno de estos, es la llegada de Alberto Rafael Cepeda Sarabia, a la Embajada de Colombia ante la República Italiana.

Alberto es hermano del exsenador Efraín Cepeda, el presidente del Partido Conservador, y líder de una de las colectividades de la coalición de Gobierno Abelardo De la Espriella. Su llegada se esperaba desde hace unos días, a pesar de que no tiene experiencia en cargos diplomáticos.

Otra llegada que se espera es la de Jaime Alberto Ochoa a la Embajada de Colombia ante Qatar; y de Héctor Orlando Cure a la embajada ante República Dominicana.

Héctor Orlando Cure estudió medicina e hizo una especialización en gastroenterología. En su CV, acredita 13 años y 9 meses en el sector.

Sus hojas de vida fueron publicadas en la página de Aspirantes Presidencia, como el punto previo a su nombramiento oficial.

Miguel Uribe

La hoja de vida de Miguel Uribe Londoño volvió a aparecer en la página de Aspirantes de la Presidencia de la República.

Cabe recordar, que en el pasado mes de octubre, el Gobierno británico le otorgó el beneplácito tras varias semanas de espera desde que la Cancillería colombiana había radicado la solicitud oficial.

Sin embargo, la hoja de vida del exsenador la habían quitado de Aspirantes Presidencia y hoy volvió a aparecer para ratificar su designación en el Gobierno de Abelardo De La Espriella.