Alerta por mala calidad del aire en Nemocón: CAR anuncia restricciones para vehículos e industrias. Foto: suministrada.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró nivel de prevención por mala calidad del aire en el área de influencia de la estación de monitoreo ubicada en la vereda Patio Bonito, en el municipio de Nemocón.

La decisión se tomó tras analizar las mediciones de material particulado PM2.5 durante las últimas 48 horas. En ese periodo se registraron 30 horas no continuas en estado de prevención, 12 horas en estado de alerta y seis horas en condiciones aceptables.

Según la entidad, la situación está relacionada con las emisiones de actividades industriales y la contaminación generada por el tránsito vehicular en este corredor.

¿Qué restricciones se aplicarán?

La resolución de la CAR establece medidas para reducir las emisiones contaminantes:

Industrias: se restringen las quemas controladas, la operación de incineradores y, en los horarios que determine la Corporación, las industrias que utilizan calderas y equipos a base de carbón.

se restringen las quemas controladas, la operación de incineradores y, en los horarios que determine la Corporación, las industrias que utilizan calderas y equipos a base de carbón. Vehículos: se restringirá la circulación de vehículos diésel y particulares de modelos anteriores a diez años, de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., con rotación de placas.

se restringirá la circulación de vehículos diésel y particulares de modelos anteriores a diez años, de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., con rotación de placas. Controles: las autoridades deberán intensificar los operativos de emisiones vehiculares y agilizar la circulación en el área de influencia.

Las medidas estarán vigentes desde la publicación del acto administrativo y se mantendrán hasta que la CAR determine oficialmente el levantamiento o cambio del nivel de prevención.

Recomendaciones para proteger la salud

La Corporación recomendó evitar quemas y fogatas, reducir el uso de vehículos particulares y disminuir la exposición al aire libre, especialmente en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También aconsejó utilizar tapabocas N95 o similares cuando sea necesario, evitar las vías sin pavimentar y favorecer el teletrabajo cuando las condiciones laborales lo permitan.

Carlos Gutiérrez, subdirector general de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR, señaló: “La prioridad de todos debe ser el cuidado de los recursos naturales y el aire es uno de ellos, tenemos que de manera continua e integrada adoptar medidas que nos permitan en el menor tiempo posible poder levantar este estado de prevención”.

La entidad indicó que continuará con el seguimiento a la calidad del aire para evaluar su evolución y determinar cuándo podrán modificarse las medidas adoptadas.