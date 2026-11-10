Murió niño santandereano en accidente de motocross en EE.UU.; familia pide ayuda para repatriarlo

La ilusión de volver a tenerlo cerca, abrazarlo y darle el último adiós en su tierra natal es ahora el propósito de una familia santandereana que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Ryan Daniel Mantilla Angarita, un niño de siete años, murió en Estados Unidos luego de sufrir un grave accidente mientras practicaba el deporte que tanto le apasionaba: el motocross.

La historia fue contada a Caracol Radio por Leidy Santamaria Duarte, tía política del pequeño, quien contó cómo ocurrió la tragedia que hoy tiene a sus familiares en Colombia y a sus padres en Estados Unidos enfrentando una pérdida inesperada.

Ryan nació en Bucaramanga y vivió sus primeros tres años en Girón. Hace aproximadamente cuatro años se trasladó con sus padres a Denver, Colorado, donde continuó creciendo y cultivando su gusto por las motocicletas.

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Su pasión por el motocross venía de familia. Su padre también había practicado este deporte en Colombia y, al acompañarlo a diferentes espacios de entrenamiento, el pequeño comenzó a interesarse cada vez más por esta actividad.

Sin embargo, durante una de esas jornadas ocurrió el accidente que terminó con su vida. Según el relato de Leidy, en el lugar que ocurrieron los hechos entrenaban tanto adultos como niños y, por circunstancias que todavía son materia de investigación, una motocicleta conducida por un adulto cayó sobre Ryan.

“Eso hizo que el niño quedara inmediatamente inconsciente. De allí lo trasladaron a un centro médico donde fue intubado”, contó su familiar.

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Por la gravedad de las heridas, los equipos médicos dispusieron su traslado en helicóptero a otra institución especializada en atención pediátrica. Allí, los exámenes evidenciaron un sangrado considerable a nivel cerebral, por lo que fue necesario practicarle una cirugía de urgencia.

La familia conservaba la esperanza de que pudiera recuperarse, pero la situación se complicó pocos minutos después de la intervención. “Unos minutos después de la cirugía el niño hizo paro y lamentablemente, a pesar de que realizaron la reanimación, el niño no respondió”, relató Leidy Santamaria, al recordar los últimos momentos del pequeño.

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Más allá de las circunstancias de su muerte, la familia quiere que Ryan sea recordado por la alegría que transmitía, su nobleza y el entusiasmo con el que vivía cada día.

Leidy lo describe como un niño inteligente, cariñoso y apasionado por el deporte, de esos que conseguían alegrar a quienes tenían la oportunidad de conocerlo. “Era realmente un ángel, mejor dicho, alegraba a cualquier persona que lo viera. Demasiado noble”, expresó.

Sus familiares en Santander buscan la manera de acompañarlos y, especialmente, de conseguir que el cuerpo del niño pueda regresar a Colombia. Según las averiguaciones que han realizado, el procedimiento podría costar entre 25.000 y 30.000 dólares, por lo que decidieron iniciar una campaña para recibir donaciones y reunir el dinero necesario.

Las personas que deseen sumarse pueden realizar sus aportes a la siguiente cuenta de ahorros:

Titular: Silvia Juliana Mantilla.

Cuenta de ahorros: 796-9965-2399.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades estadounidenses, en la que participaron organismos de atención de emergencias como bomberos y ambulancias. La familia está a la espera de los procedimientos correspondientes para que les entreguen el cuerpo.