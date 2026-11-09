MinAmbiente reconoce acuerdos de delimitación del páramo de Santurbán con Vetas, Santander

Bucaramanga

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reconoció como concertados todos los acuerdos construidos con el municipio de Vetas, Santander, durante las jornadas de mediación ambiental de 2021 y 2022, incluida la línea de delimitación del páramo de Santurbán.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, David Felipe Olarte Amaya, durante un encuentro con las comunidades y autoridades locales, en el que también se presentó la ruta de trabajo para incorporar los compromisos al proyecto de resolución única de delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.

“El Ministerio reconoce como concertados todos los componentes de las tres actas de mediación ambiental de Vetas, sin excepciones ni condiciones, incluida la línea de delimitación del páramo”, aseguró el funcionario.

El reconocimiento contempla seis ejes de trabajo: delimitación, reconversión productiva, fiscalización, gestión del agua, coordinación institucional y financiación. Entre los compromisos se encuentran la identificación participativa de áreas de conservación, el control de la actividad minera por fuera del páramo y la caracterización predio a predio para establecer programas graduales de reconversión de las actividades agropecuarias, con participación de las comunidades campesinas.

También se contempla la identificación de fuentes abastecedoras de agua y el compromiso de la industria minera de Vetas de destinar al menos 200 hectáreas a procesos de restauración, preservación o conservación. A esto se suman mecanismos de financiación como un fondo mixto, pagos por servicios ambientales y promoción del turismo.

El Ministerio anunció que, dentro de los próximos cinco días hábiles, radicará ante el Tribunal y publicará el acta de la jornada, sus soportes y la ruta de trabajo. Además, estableció un plazo de 60 días hábiles para atender los asuntos técnicos y de implementación que continúan pendientes.

La entidad aclaró que este periodo no significa que la resolución única vaya a expedirse en ese plazo, pues todavía debe culminar el proceso de concertación con los municipios que hacen parte del complejo de páramos.

Con este anuncio, el Ministerio busca avanzar en la delimitación de Santurbán bajo compromisos de protección ambiental, gestión del agua y reconocimiento de los acuerdos alcanzados con las comunidades que habitan este territorio.