En fotos: Así quedó el muro de ‘Las Hormigas’ en la Puerta del Sol de Bucaramanga

Con la recuperación de más de 700 metros cuadrados de zonas verdes y la intervención de espacios que presentaban deterioro y vandalismo, fue entregado el talud de Las Hormigas, ubicado en el sector de la Puerta del Sol, en Bucaramanga. La administración municipal informó que, los trabajos incluyeron la adecuación del terreno, la siembra de nuevas plantas y la instalación de un sistema de riego para el mantenimiento de la vegetación.

Durante la entrega, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, explicó que esta intervención hace parte de las acciones de recuperación de espacios públicos que adelanta la administración municipal en diferentes puntos de la ciudad. Según indicó, el propósito es mejorar las condiciones de estos lugares y fortalecer su entorno ambiental y paisajístico.

“Estamos entregando este talud de la Puerta del Sol, pero este talud tiene dos componentes muy importantes. Uno, que no es un hecho aislado, sino que hace parte de ese reto de recuperar la ciudad bonita, la ciudad verde, la ciudad de los parques”, manifestó el mandatario.

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La intervención también incluyó el mejoramiento del jardín del parque aledaño, donde se realizó una siembra de plantas que forma la frase ‘Yo Amo Bucaramanga’, con el propósito, según el alcalde, de transmitir un mensaje visual que busca promover el sentido de pertenencia entre los ciudadanos.

Por su parte, Carlos Javier Méndez Suárez, el secretario de Infraestructura explicó que el lugar presentaba condiciones de deterioro y afectaciones por vandalismo, por lo que fue necesaria una intervención articulada con la entidad ambiental Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). Entre los trabajos realizados destacó la recuperación de más de 700 metros cuadrados de césped, la siembra de nuevas especies vegetales y la instalación del sistema de riego.

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El funcionario agregó que estas labores hacen parte de una intervención más amplia en el sector, que también contempla trabajos en la Puerta del Sol, Conucos y el parque de La Salle.

La administración municipal señaló que continuará adelantando acciones de recuperación en diferentes espacios públicos de Bucaramanga, mientras que el alcalde hizo un llamado a los ciudadanos para contribuir al cuidado de estas zonas y evitar arrojar residuos o generar daños en los espacios recuperados.