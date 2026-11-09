Bucaramanga tendrá observatorio del delito: estará articulado con la Policía, Fiscalía y Ejército

Bucaramanga

Bucaramanga pondrá en funcionamiento, por primera vez, un Observatorio del Delito, una herramienta que permitirá monitorear el comportamiento de la criminalidad, identificar los sectores con mayores problemas de seguridad y orientar las acciones de las autoridades para prevenir y combatir los delitos de alto impacto.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quien explicó que el observatorio estará ubicado en el tercer piso de la Alcaldía, en las instalaciones de la Secretaría del Interior, y comenzará a operar las 24 horas del día, los 365 días del año.

Según el alcalde, este espacio contará con una pantalla de gran formato y un equipo interdisciplinario encargado de analizar la información en tiempo real, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

“Por primera vez la ciudad cuenta con el Observatorio del Delito, un equipo interdisciplinario para analizar en tiempo real el comportamiento delictivo y articularlo con la Policía, Migración, Ejército, Inteligencia de la Fiscalía y Policía Judicial de la Policía Nacional”, señaló el mandatario.

El alcalde indicó que, mediante el análisis de los datos, se podrán identificar los puntos más inseguros de la ciudad y entregar información a la fuerza pública para orientar los operativos y las estrategias de prevención.

Bucaramanga tendrá cerca de 200 cámaras nuevas

La puesta en marcha del observatorio estará acompañada de una renovación del sistema de videovigilancia de la capital santandereana. El alcalde informó que ya se superó la cifra de 200 cámaras nuevas que serán instaladas en diferentes sectores de Bucaramanga.

De acuerdo con el mandatario, actualmente se adelanta el reemplazo de 93 cámaras que estaban fuera de servicio por daños en el circuito cerrado de seguridad. Los nuevos equipos tendrán prioridad en corredores viales de alto flujo vehicular, como las carreras 27 y 33.

A esta renovación se sumarán cámaras con tecnología de reconocimiento facial y lectura de placas LPR, con lo que la administración municipal busca fortalecer las capacidades de identificación y seguimiento.

Además, para diciembre está prevista la llegada de tres torres móviles de vigilancia, equipadas con cámaras PTZ, reconocimiento facial, lectura de placas y sistemas de perifoneo. Estos dispositivos serán ubicados de manera itinerante en puntos estratégicos y estarán conectados con el comando de la Policía y el Observatorio del Delito.

Portilla aseguró que la tecnología permitirá fortalecer la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta institucional frente a los hechos que afectan la seguridad ciudadana.