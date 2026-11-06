Viernes 6 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Fin de semana de ExpoVive Caracol Radio y el centro comercial Portal del Quindío, desde hoy viernes 6 de noviembre hasta el domingo 8 de noviembre se lleva a cabo la feria de vivienda e inmobiliaria más importante de la región.

10 constructoras y más 15 proyectos de viviendas y apartamentos se darán a conocer en ExpoVive Una oportunidad para conocer los proyectos, recibir asesoría y descubrir los beneficios especiales

El horario de Expovive en el segundo nivel del centro comercial Portal del Quindío, será de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. de viernes a domingo, la oportunidad para cumplir el sueño de tener la casa de sus sueños.

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La Presidencia de la República, respalda la iniciativa de la Constructora Capital para participar en la restauración y/o reconstrucción de 2 templos emblemáticos del Quindío.

La Constructora Capital asume el compromiso de restaurar y/o reconstruir la Basílica Menor Jesús, María y José de Quimbaya y el Templo San José y casa cural de Montenegro, de acuerdo con los estudios técnicos que serán realizados para este fin y que deberán ser aprobados por la Diócesis y por parte de las autoridades locales, que trabajan de forma permanente, articulada y cooperativa.

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Ante la catástrofe natural ocurrida el pasado 10 de agosto de 2.026, que afectó a dieciséis departamentos de Colombia y, entre ellos, en la zona cafetera, al departamento del Quindío, la Presidencia de la República en unión con el sector privado y la Diócesis de Armenia, comprometidos con la gestión y proceso de restauración y/o reconstrucción material, desde su compromiso institucional, social y de responsabilidad empresarial, han asumido la recuperación de la Basílica Menor Jesús, María y José de Quimbaya y del Templo San José y Casa cural en Montenegro, Quindío, patrimonio cultural y religioso, de gran significado para la sociedad quindiana.

La Presidencia de la República ha liderado este trabajo permanente de la mano de la Constructora Capital para desarrollar estas obras, en coordinación con el Obispo de la Diócesis de Armenia, los Párrocos de estas comunidades y las autoridades civiles en orden a la mitigación de riesgos y el diseño de un plan de acción que lleve a feliz término esta intervención.

Valoramos la disposición voluntaria de la Constructora Capital, que con su capacidad técnica y profesional ha sido un aliado en este proceso que pretende dar a la comunidad estas edificaciones que hacen parte de nuestra identidad, historia y tradición religiosa y por su significado para la vida espiritual, pastoral y comunitaria del municipio. El aporte de la Constructora Capital, expresión de solidaridad y compromiso empresarial será de gran beneficio por su contribución al desarrollo regional.

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La Constructora Capital ha realizado ya dos visitas técnicas preliminares para efectuar una inspección visual, evaluar los daños y establecer el cronograma y los mecanismos de intervención, de conformidad con las normas técnicas de construcción sismorresistente actuales y las disposiciones aplicables a la conservación según la naturaleza de nuestro patrimonio.

Paralelamente, durante todo este tiempo de aparente silencio, su equipo de ingenieros ha venido adelantando los estudios, cálculos estructurales, modelaciones y muestreos necesarios para fundamentar las decisiones y garantizar que las intervenciones se desarrollen con el rigor técnico y las condiciones de seguridad que exige la recuperación de la Basílica.

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Este compromiso incluye: Estudios técnicos y evaluación de daños. Recomendación técnica frente al proceso de restauración y/o reconstrucción de la Basílica Menor de Quimbaya y reconstrucción del Templo San José de Montenegro. Diagnóstico estructural y arquitectónico. Elaboración de diseños y presupuestos.

Restauración de los elementos arquitectónicos que pueden ser recuperados. Reconstrucción de las áreas que lo requieran.

Desde la Diócesis de Armenia, queremos ofrecer a la comunidad quindiana, especialmente a los quimbayunos y montenegrinos un mensaje de fe y esperanza, animándolos a apoyar este proceso de intervención que, requiere de la ciudadanía y comunidad cristiana paciencia, sacrificio, generosidad y responsabilidad.

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Escuchar a la comunidad educativa también hace parte del proceso de reconstrucción para Montenegro. Por eso, el alcalde Gustavo Pava visitó la Institución Educativa Jesús Maestro, donde compartió un espacio con docentes, padres de familia y estudiantes para conocer sus inquietudes y conversar sobre el futuro de este plantel, que cuenta con la respectiva póliza de seguro y la proyección de volver a levantarse en mejores condiciones para todos.

La jornada también fue escenario para anunciar la próxima llegada de carpas provenientes del extranjero, una gestión que permitirá contar con espacios temporales para que la educación no se detenga y las actividades académicas puedan continuar, incluso en medio de las dificultades.

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En el municipio de Calarcá, Quindío, hay plan de contingencia especial por la contaminación de los ríos y quebradas por derrame de ACPM luego de un accidente en la línea, por ahora no hay racionamiento.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos que entregó detalles del panorama que hay en esa localidad luego de cinco días de la emergencia y explicó “han sido unos días difíciles desde el día domingo que tuvimos este accidente allí donde un vehículo cisterna con 10.000 galones de ACPM cayó sobre la quebrada San Rafael, el segundo afluente más importante de Calarcá, es el que nos ayuda a compensar toda la necesidad de agua del municipio.

El mandatario agregó “eso nos llevó a suspender de inmediato y solo funcionar con la bocatoma más a Santo Domingo. Hoy el consumo en Calarcá está sobre los 150 litros por segundo y Santo Domingo obviamente por el caudal actual, respetando el caudal ecológico, solo podemos captar 120 litros por segundo. Esto quiere decir que en estos momentos estamos teniendo un déficit de 30 litros por segundo que era lo que nos generaba San Rafael”

“se viene trabajando desde hace ya algunos días por parte de un equipo especializado en la limpieza de la quebrada, para poder sacar la mayor cantidad de este combustible de la que de la quebrada del cauce y poder prontamente volver a tener habilitada esta bocatoma para poder tener completa la necesidad de los calarqueños”

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El mandatario de los calarqueños subrayó “en estos momentos estamos trabajando con carro tanques que fueron también brindados por parte de la aseguradora del camión que se accidentó y llevando a algunos sectores. Lo que hemos hecho es una sectorización en algunos puntos de Calarcá donde hemos cerrado las redes de acueducto durante ciertas horas del día. Esto permite que la gente pueda recoger un poco de agua mientras se cierra y se volvió a poner digamos en horas después.

En las noches estamos llenando tanques para poder prestar un servicio a esas zonas habilitadas durante cada día. Estamos informándole a la comunidad de manera directa cada situación que avanza y cómo pueden obviamente sortear esta contingencia tan fuerte que tenemos.

Hay que tener en cuenta que nosotros por agua no tenemos una dificultad porque tenemos afortunadamente Santo Domingo y San Rafael, que San Rafael nos permite estar en un superávit, inclusive en los momentos más bajos del año y como en estos momentos que tenemos los caudales más bajos, pero que nos sigue prestando alrededor de 50 60 litros por segundo que nos lleva a una sobrecapacidad que tenemos, pero al no tener habilitada sí entramos en un déficit y es lo que nos genera preocupación sobre todo en toda la comunidad”

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En noticias judiciales, Hasta $10 millones de recompensa ofrecen las autoridades por caso de fugados en Armenia. El caso se registró en la estación de Policía Armenia ubicada en el barrio La Isabela de la ciudad

En la madrugada del pasado martes 3 de noviembre se registró un fuerte sismo que generó las medidas de contingencia y ahí precisamente aprovecharon para fugarse tres hombres sindicados que estaban recluidos en la estación de Policía Armenia ubicada en el barrio La Isabela de la ciudad.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dio a conocer que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por cada uno de estos hombres con el fin de que se brinde la información oportuna que permita la captura correspondiente en el menor tiempo.

Sostuvo que se trata de los delincuentes Diego Murillo, Jefferson Aguilar y alias Petete que tienen antecedentes por delitos como homicidio y feminicidio. Invitó a la comunidad a apoyar las labores de las autoridades para lograr la recaptura de estos hombres y que cumplan ante la justicia con el proceso correspondiente.

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Una camioneta Toyota TXL, de placas JIU483, hurtada hacia las 8:00 de la noche del pasado miércoles 4 de noviembre en el barrio El Nogal de Armenia, fue recuperada en tiempo récord gracias al seguimiento del sistema inteligente de cámaras de ‘Quindío Territorio Inteligente’, articulado con la infraestructura de videovigilancia de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, y la Policía Nacional.

El monitoreo permitió identificar el momento del hurto -ocurrido frente a un restaurante de comida asiática- y reconstruir el recorrido del vehículo por diferentes sectores de la ciudad y el departamento.

A través de la red de dispositivos se hizo seguimiento al automotor cuando salió de este sector del norte de la capital quindiana, tomó rumbo hacia la avenida Centenario, continuó por la vía de Chagualá hacia Calarcá y posteriormente se desplazó en dirección al corregimiento de Barcelona.

La articulación entre los diferentes puntos de videovigilancia permitió establecer finalmente su ubicación en un estacionamiento público, donde, gracias a la reacción inmediata y coordinada con la Policía Nacional, se logró su recuperación.

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Un total de 16 capturas relacionadas con delitos ambientales se han realizado en el Quindío durante lo corrido de 2026, como resultado del trabajo articulado entre la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y la Policía Nacional, a través de operativos y acciones de control dirigidas a combatir las afectaciones contra los recursos naturales.

En el marco de la conmemoración de los 135 años de servicio de la Policía Nacional, la CRQ, a través de su Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA), destacó el compromiso y acompañamiento permanente de esta institución en la defensa del patrimonio ambiental del departamento.

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En la plaza de Bolívar de Armenia se llevó a cabo ofrenda floral por 135 años de la Policía Nacional de los colombianos.

Cabe recordar que el 5 de noviembre de 1891 con la firma del Decreto 1000 por parte del presidente Carlos Holguín Mallarino, nació oficialmente la Policía Nacional de Colombia.

Durante 2026, los policías desplegados en los municipios, carreteras y zonas rurales del departamento han desarrollado intensos planes de vigilancia, prevención y control que han permitido una reducción significativa en delitos que afectan directamente la tranquilidad ciudadana.

Las cifras evidencian disminuciones en conductas como el hurto a personas, residencias, establecimientos comerciales, motocicletas, bancos, bicicletas y celulares, además de delitos como el abigeato, el secuestro, la extorsión, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar.

Los resultados operativos también muestran la intensidad del trabajo policial durante este año. Un total de 2.179 capturas han sido realizadas en el departamento, de las cuales 1.837 ocurrieron en flagrancia y 342 mediante orden judicial.

Asimismo, se ejecutaron 230 diligencias de allanamiento y registro, evidenciando el esfuerzo coordinado entre diferentes especialidades y autoridades judiciales para combatir las estructuras criminales.

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La lucha contra el narcotráfico y el tráfico local de estupefacientes también deja importantes resultados. En 2026 han incautado más de 6,4 toneladas de marihuana, cerca de 4,7 toneladas de cocaína y más de 12 mil gramos de drogas sintéticas, además de la incautación de 194 armas de fuego ilegales, elementos que dejaron de representar una amenaza para la seguridad de los ciudadanos.

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La Secretaría de Gobierno de Calarcá continúa con las jornadas de caracterización y seguimiento a la población habitante de calle, esta vez con un recorrido por la carrera 25 y la avenida Colón, para verificar sus condiciones y facilitar el acceso a servicios de salud y otras garantías de derechos, A la fecha, el municipio de Calarcá cuenta con 318 habitantes en situación de calle registrados en el censo poblacional.

Como parte de las acciones de atención a la población vulnerable, la Administración Municipal mantiene los recorridos por diferentes sectores de Calarcá, con el fin de establecer contacto directo con los habitantes de calle, conocer sus necesidades y brindar orientación frente a los servicios institucionales.

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La Secretaría de Salud Departamental invitan a toda la comunidad a participar en la Séptima Jornada Nacional de Vacunación, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre en los 12 municipios del departamento.

La jornada iniciará este viernes con atención nocturna, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. y continuará el sábado en su jornada principal, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en los puestos de vacunación habilitados en los parques principales, hospitales y otros puntos estratégicos definidos por cada municipio.

Esta actividad busca fortalecer las coberturas de vacunación y reforzar las acciones de protección colectiva mediante la consolidación de cercos epidemiológicos departamentales.

“Esta jornada de vacunación estará dirigida principalmente a población infantil menor de 6 años; niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años; mujeres en edad fértil de 10 a 49 años y en estado de gestación; población susceptible para otros biológicos; y adultos mayores de 60 años”,

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Las autoridades de turismo en el Quindío continúan trabajando por la reactivación tras el terremoto, aspiran a mejorar las cifras de ocupación para la temporada de fin de año

Uno de los sectores golpeados por el terremoto es el turístico por eso las autoridades trabajan para fortalecer la reactivación económica.

La secretaria de turismo del departamento, Juana Gómez indicó que establecen diferentes estrategias con el objetivo de atraer visitantes y mejorar las cifras de ocupación para la temporada que se avecina de fin e inicio de año. Resaltó que el desarrollo de eventos es importante como en diciembre que será nutrida la agenda como la oferta gastronómica y actividades propias de la temporada navideña.

Fue clara que también han logrado promover el destino en escenarios nacionales e internacionales para recuperar la confianza en el turista puesto que el departamento cuenta con más del 95% de la oferta turística hotelera disponible.

Considera que las cifras que se obtuvieron en la semana de receso escolar no fueron las más significativas por eso aspiran la recuperación para la temporada de fin de año.

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Tras la publicación de los resultados de las Pruebas Saber 11 calendario A 2026, Armenia conservó el segundo lugar entre las 32 ciudades capitales del país en el Índice Global de Ciudades Capitales, con un puntaje de 288 puntos, ubicándose después de Tunja (292 puntos) y por encima de Bucaramanga (285 puntos).

Este resultado refleja el desempeño académico de los estudiantes y el trabajo que se adelanta desde las instituciones educativas, con el compromiso de directivos docentes, maestros, estudiantes y familias para fortalecer la calidad de la educación en la ciudad.

En cuanto al desempeño individual, el estudiante Miguel Ángel Daza Giraldo, del colegio Gimnasio Santo Rey, obtuvo 448 puntos, convirtiéndose en el mejor resultado de Armenia. Por su parte, desde el sector oficial, los estudiantes Ángel Samuel Bonilla Castrillón y Juan Felipe Jaramillo Laguna, de la Institución Educativa Casd, alcanzaron 441 puntos cada uno, con los puntajes más altos de este sector.

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En el hotel Mocawa en Armenia se llevó a cabo el acto de celebración por los 25 años de la Universidad Alexander Von Humboldt, un proyecto educativo de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, que hoy ha formado más de 2000 estudiantes en diferentes programas de pregrado y hoy tiene 4 posgrados propios. Además de la proyección social que esta institución de educación superior ha brindado al departamento del Quindío.

El presidente del consejo Superior Rodrigo Estrada anunció que ya adquirieron un terreno ubicado al lado del parque Soledén de Comfenalco, donde construirán la sede de la U. Von Humboldt, ya tienen estudios y diseños y esperan poder materializar este proyecto, hoy la institución tiene seis sedes y la idea es unificar toda la oferta académica en esta nueva sede.

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En el marco de la Feria del Libro de Pereira, que se realiza en el Centro de Convenciones Expofuturo, la gobernación del Quindío participa en la presentación del Plan Regional de Cultura 2026 – 2033. Un documento elaborado por los departamentos integrantes de la RAP Eje Cafetero (Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima).

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, invita a propios y visitantes a apoyar este sábado 7 de noviembre los mercados campesinos que se realizarán en los municipios de Génova, Quimbaya, Circasia, La Tebaida, Calarcá y Pijao, además del Mercado Agroecológico que tiene un espacio en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones del Quindío, en la ciudad de Armenia, donde productores rurales ofrecerán alimentos frescos y productos cosechados directamente del campo.

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Este 7 y 8 de noviembre, el municipio de Quimbaya será escenario de una nueva jornada de ‘Juntos Reactivamos el Quindío’. 64 emprendedores del municipio harán parte de una gran feria gastronómica, artesanal y comercial, que se realizará en el polideportivo municipal a partir de las ocho de la mañana, durante los dos días.

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La escultura Casa Quindiana, obra del maestro Duván López Yepes, será trasladada hoy viernes 6 de noviembre al Retorno Armenia, en la vía que comunica a la capital quindiana con La Tebaida, antes del centro vacacional Soledén, de Comfenalco, informó la directora de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia (Corpocultura), Erica Fernanda Falla García.

La movilización de esta obra, de aproximadamente seis metros de alto por 4.5 metros de ancho, se llevará a cabo con la coordinación de Corpocultura y el Museo de Arte de Armenia y el Quindío (Maqui), como parte de las acciones orientadas a garantizar su conservación y permanencia en el espacio público de la ciudad.

La escultura fue retirada de la glorieta de Bomberos debido a las obras de construcción del intercambiador vial de la calle segunda. Desde entonces, permaneció bajo protección en las instalaciones de Mercar, mientras se definía un nuevo lugar para su instalación. Ahora, con la confirmación de su nueva ubicación, esta pieza volverá a tener presencia en el paisaje urbano y vial de Armenia.

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La pareja conformada por Juan Camilo Giraldo y Alba Espinoza de la Corporación Cultural Danzar del Quindío ganaron el primer lugar en la modalidad de Danza en Pareja durante la versión número 35 del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, realizado los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en Aguadas, Caldas.

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La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, anuncia la incorporación de cuatro nuevos integrantes a su Red de Corresponsales en Colombia entre ellos Luis Carlos Rodríguez en Quindío busca fortalecer la presencia territorial, ampliar el monitoreo de agresiones contra la libertad de prensa y facilitar el acceso y atención a más periodistas.

La labor de las y los corresponsales resulta fundamental ante el estado del periodismo regional en Colombia. En los últimos cinco años, la FLIP ha acompañado a más de 2.722 periodistas de todo el país.

Entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2026, hay registro de 2.003 agresiones contra 870 periodistas, incluidos diez asesinatos y veintidós exilios que hirieron el periodismo regional. Además, la Fundación ha denunciado que el periodismo regional se ejerce en condiciones adversas: presencia de actores armados, autocensura, desprotección por parte de las autoridades y crisis económica, de infraestructura y de seguridad.

Con el fortalecimiento de la Red de Corresponsales, la FLIP reafirma su compromiso de acercar sus capacidades y mecanismos de atención a la prensa regional, así como reducir el subregistro de agresiones en Colombia.

La defensa de la libertad de prensa y de expresión requiere de una red de aliadas y aliados que, con una mirada crítica y aguda de sus territorios, sumada a la valentía que exige esta labor colectiva, han sostenido y han hecho crecer el trabajo de la FLIP durante estas tres décadas.

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En deportes, Caciques del Quindío, goleó 4-2 a Belcor Cundinamarca y sigue siendo el líder de su grupo, con 16 puntos en la liga nacional de futbol de salón, Por su parte Caciques del Quindío Junior, fue goleado por el equipo Héctor Burros 9-1 en la capital de la república, y ya está eliminado de la siguiente fase.

Caciques del Quindío femenino ya tiene rival en cuartos de final de la liga nacional femenina de fútbol de salón, el rival es Zipaquirá Potencia Deportiva, el partido de ida se jugará mañana sábado 7 de noviembre a las 8 de la noche en Zipaquirá, Cundinamarca.

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De otro lado, el Deportes Quindío jugará mañana sábado 7 de noviembre a las 2 de la tarde el tercer partido del cuadrangular B del Torneo Dimayor de la B enfrentando a Tigres en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, con la novedad que el partido se jugará a puerta cerrada sin ingreso de hinchas ni locales ni visitantes.

El conjunto cuyabro es líder del grupo B con seis puntos y busca su tercer triunfo en línea en el cuadrangular que lo dejaría muy cerca de lograr la clasificación a la final del segundo semestre, además es líder de la reclasificación con 70 puntos.

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Finalmente, Armenia será epicentro de un partido de fútbol con fines benéficos para la reconstrucción tras el terremoto, futbolistas como Mario Alberto Yepes estarán entre los participantes

Este sábado 7 de noviembre habrá un partido de fútbol con las leyendas de la Selección Colombia que se suman a una iniciativa solidaria para apoyar la reconstrucción del territorio tras el sismo del pasado 10 de agosto.

El director del Quindío Convention Bureau José Manuel Cimadevilla se refirió al evento que será en el estadio Centenario de la ciudad con grandes leyendas del fútbol como Mario Alberto Yepes, Freddy Guarín, Juan Pablo Ángel entre otros.

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Reconoció la importancia del evento porque tiene un enfoque social clave ya que el 100% de la boletería será destinado para la reconstrucción en las zonas rurales del departamento.

Especificó que quienes estén interesados de asistir pueden adquirir las entradas en la página de Tu Boleta de igual manera está el centro comercial Portal del Quindío y en la entrada de registros de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío que están de precios desde los 30 mil a 66 mil pesos.

Vale anotar que la apertura de puertas será a la 1:30 de la tarde y el partido comenzará a partir de las 4 de la tarde.