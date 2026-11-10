Llegan nuevos equipos Biomig para agilizar el ingreso de viajeros al Cortissoz

Llegaron 6 de los 8 equipos Biomig al aeropuerto Ernesto Cortissoz. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz avanza en su proceso de modernización con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que buscan agilizar los procesos migratorios y mejorar la experiencia de los pasajeros.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer que ya llegaron seis de los ocho equipos Biomig que tendrá la terminal aérea para facilitar los trámites de ingreso al país. Uno de estos dispositivos contará con adaptaciones para personas en condición de discapacidad, como parte de las medidas para garantizar una atención más incluyente.

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“Sabemos que el tiempo de nuestra gente vale oro”, expresó el mandatario al destacar la importancia de incorporar tecnología que permita reducir las filas y los tiempos de espera en la zona de inmigración.

Adecuaciones en las salas de espera y áreas de Migración

La intervención también contempla la habilitación de 10 puestos de Migración, con los que se espera agilizar la atención de los viajeros y ofrecer procesos “más rápidos, cómodos, seguros e incluyentes”, según explicó Char.

El alcalde señaló que estas acciones hacen parte de una transformación integral del muelle internacional del Ernesto Cortissoz, que no se limita únicamente a la zona migratoria.

El proyecto también incluye adecuaciones en las salas de espera, las áreas de Migración, el manejo de equipajes y otros espacios destinados a recibir y despedir a los pasajeros que viajan desde y hacia Barranquilla.

“Seguimos trabajando en la transformación integral de nuestro muelle internacional”, manifestó Char, al referirse a las intervenciones que buscan mejorar las condiciones de servicio y fortalecer la infraestructura de la terminal aérea.