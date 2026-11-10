Habitantes de Santa Lucía bloquearon el puente Calamar por prolongados cortes de energía

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

La comunidad denuncia interrupciones del servicio eléctrico de hasta seis horas durante las noches y exige respuestas a la empresa Air-e y a las autoridades.

La inconformidad de los habitantes de Santa Lucía llegó a las vías de hecho. Cansados de los constantes cortes de energía eléctrica, que se vienen registrando desde hace aproximadamente dos semanas, miembros de la comunidad bloquearon el puente Calamar como medida de protesta para exigir soluciones.

Más información Llegan nuevos equipos Biomig para agilizar el ingreso de viajeros al Cortissoz

Según los afectados, las interrupciones del servicio se presentan todas las noches, generalmente desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m., lo que los obliga a soportar largas horas sin electricidad y, hasta el momento, sin una explicación clara por parte de la empresa Air-e ni de las autoridades locales.

Lea también: Malambo pide más uniformados y fiscal especializado para enfrentar la extorsión

La situación ha generado creciente malestar entre los habitantes, quienes aseguran que las altas temperaturas, la proliferación de mosquitos y la presencia de animales dentro de las viviendas, cuyas ventanas deben permanecer abiertas para facilitar la ventilación, han convertido las noches en una verdadera pesadilla.

“No tenemos explicaciones de Air-e”

José Ospino Viloria, líder comunitario del barrio Pueblo Nuevo, manifestó que la falta de respuestas ha incrementado la indignación de la población, que decidió salir a protestar para visibilizar la problemática.

Más información Barranquilla activa alerta amarilla y despliega red médica para la final de la Sudamericana

“No tenemos explicaciones por parte de la empresa Air-e ni de las autoridades competentes sobre por qué se hacen estos cortes de energía, perjudicando no solamente la tranquilidad de los habitantes, sino también la economía de la población. La comunidad está muy enfurecida porque ya no hay explicación alguna. Se fueron a las vías de hecho, alzando la voz como protesta, porque la luz la quitan a las seis de la tarde y regresa nuevamente a las cuatro de la mañana. Eso es algo inhumano”, expresó Ospino.

El líder comunitario también manifestó su preocupación por las condiciones en las que deben permanecer los niños recién nacidos y los adultos mayores, quienes tienen que soportar las altas temperaturas durante varias horas sin ventiladores.

Ante la ausencia de respuestas y soluciones concretas, los habitantes no descartan nuevas jornadas de protesta hasta que la empresa prestadora del servicio y las autoridades competentes se pronuncien y garanticen la continuidad del suministro eléctrico.