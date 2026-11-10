La agencia colombiana Clave Consultores triunfa en los Premios Reed Latino 2026

Este certamen, considerado el más importante de la consultoría política en toda Latinoamérica, reunió a destacados profesionales de la región, destacando el talento nacional en una competencia donde solo un selecto grupo de colombianos logró alzar el premio frente a contendientes de países como México, Chile y Perú.

​La agencia de estrategia y comunicación política fundada por Valeria Restrepo e Isabella Peña, está a punto de cumplir su primer año en el mercado.

En este corto pero exitoso tiempo de trayectoria independiente, la agencia se ha posicionado firmemente entre las nuevas y mejores consultoras emergentes de la región, compitiendo y sobresaliendo con éxito en temas especializados de gestión y comunicación gubernamental.

​Actualmente, el equipo de Clave asesora a alcaldes y gobernadores de todo el país junto con Congresistas y personalidades políticas y gremiales.

Asimismo, la agencia ya se encuentra trabajando con una sólida proyección de cara a las próximas elecciones del próximo año, buscando replicar su metodología ganadora en los nuevos retos democráticos que vivirá el país.

​El reconocimiento obtenido en los Reed Latino representa un triunfo tras años de experiencia en el sector y que hoy consolidan en la emergente agencia. En los Reed Latino también fueron premiados otros consultores como Carlos Suárez por la campaña del actual presidente Abelardo de la Espriella.