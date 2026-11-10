La agencia colombiana Clave Consultores triunfa en los Premios Reed Latino 2026
La consultora colombiana ha sido reconocida internacionalmente al obtener el galardón en la categoría de consultor revelación de gobierno en la más reciente edición de los prestigiosos Premios Reed Latino 2026.
Este certamen, considerado el más importante de la consultoría política en toda Latinoamérica, reunió a destacados profesionales de la región, destacando el talento nacional en una competencia donde solo un selecto grupo de colombianos logró alzar el premio frente a contendientes de países como México, Chile y Perú.
La agencia de estrategia y comunicación política fundada por Valeria Restrepo e Isabella Peña, está a punto de cumplir su primer año en el mercado.
En este corto pero exitoso tiempo de trayectoria independiente, la agencia se ha posicionado firmemente entre las nuevas y mejores consultoras emergentes de la región, compitiendo y sobresaliendo con éxito en temas especializados de gestión y comunicación gubernamental.
Actualmente, el equipo de Clave asesora a alcaldes y gobernadores de todo el país junto con Congresistas y personalidades políticas y gremiales.
Asimismo, la agencia ya se encuentra trabajando con una sólida proyección de cara a las próximas elecciones del próximo año, buscando replicar su metodología ganadora en los nuevos retos democráticos que vivirá el país.
El reconocimiento obtenido en los Reed Latino representa un triunfo tras años de experiencia en el sector y que hoy consolidan en la emergente agencia. En los Reed Latino también fueron premiados otros consultores como Carlos Suárez por la campaña del actual presidente Abelardo de la Espriella.