Colombia, entre los cinco países del mundo con mayor optimismo sobre su rumbo

Según los resultados, el 52% de los colombianos cree que las cosas van por buen camino, mientras que 48% piensa lo contrario. Esa confianza subió 8 puntos frente a agosto de este año y 16 frente a septiembre de 2025.

Sin embargo, la confianza en el rumbo del país no se traduce en satisfacción en el presente, porque 62% de los colombianos califica la economía como mala, una percepción que cayó 6 puntos frente al mes anterior.

En cuanto a sus preocupaciones, el desempleo encabeza la lista con 36%, seguido de cerca por el crimen y la violencia con 33%, la pobreza y la desigualdad social con 32%, la corrupción con 31% y la salud con 26%.

Al compararlo con el resto del mundo, entre los 30 países estudiados, Colombia ocupa el quinto lugar en la percepción de buen rumbo, superada solo por Singapur, con 80%, India con 70%, Malasia con 65% y Hungría con 62%, y queda 14 puntos por encima del promedio mundial, que es de 38%.

En el extremo opuesto están Francia (11%), Alemania (14%) y Países Bajos (19%), donde la gran mayoría de los ciudadanos cree que su país va por mal camino, lo que muestra que los colombianos miran el futuro con mucha más esperanza que buena parte de Europa.

Según Felipe Castro, director de Asuntos Públicos de Ipsos Colombia, en la valoración de la economía, en cambio, Colombia no se diferencia del planeta, pues tanto en el país como en el promedio global, tan solo el 38% de las personas la considera buena, de modo que el pesimismo económico es igual de fuerte aquí que en el resto del mundo. Donde sí cambia el orden es en las preocupaciones, porque en el promedio de los 30 países consultados, la primera es el crimen y la violencia con 32%, seguida por el desempleo, la inflación y la pobreza con 29% cada una.

Con respecto al desempleo, Colombia se aleja del promedio, pues muestra una preocupación del 36% frente al 29% en el mundo, con una marcada brecha de siete puntos.

Con ese resultado el país ocupa el noveno lugar entre los 30 consultados, lejos de Sudáfrica (69%) y Argentina (61%), que encabezan la lista y donde más de la mitad de la población señala este problema como una de sus tres mayores inquietudes.

A su vez, los hallazgos del estudio muestran que la preocupación por el crimen y la violencia bajó en Colombia 4 puntos en un mes y 16 en el último año, y con 33% hoy queda apenas un punto por encima del promedio mundial que es del 32%, lo que explica que este tema haya cedido el primer lugar al desempleo entre los colombianos.

En América Latina los niveles de inseguridad siguen siendo mucho más altos, con 59% en Perú, 56% en México y 53% en Chile, así que, en esta materia, por el momento los colombianos se muestran hoy menos inquietos que sus vecinos de la región.

“Ahora, de acuerdo con los resultados que encontramos, en los demás temas sociales y económicos el panorama es mixto, ya que la pobreza y la desigualdad preocupan a 32% de los colombianos frente a 29% en el mundo y la corrupción a 31% frente a 27%, mientras que la inflación inquieta a solo 18% en el país frente a 29% en el promedio global. Por su parte, la salud, con 26%, completa el grupo de los cinco temas principales en Colombia” asegura el experto.

Colombia también sobresale en dos asuntos, y uno de ellos es el del medio ambiente, que preocupa al 19% de las personas convirtiéndose en el porcentaje más alto entre los 30 países, 12 puntos porcentuales más que hace un año y más del doble del promedio mundial. El otro tema de preocupación en el país es el terrorismo con 20%, que lo deja en el segundo puesto a nivel mundial y solo detrás de Israel que con 36% expresa su intranquilidad.