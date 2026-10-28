¿Qué hay detrás del nuevo proyecto de James Rodríguez con QUEST? Proyectan numerosas ventas

El regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano marca un nuevo capítulo en la trayectoria de una de las figuras más destacadas del deporte nacional.

En el Mundial de Brasil 2014 ganó la Bota de Oro con seis goles y llevó a Colombia hasta los cuartos de final. Su carrera lo llevó al Real Madrid, con el que conquistó dos títulos de la UEFA Champions League, y en 2024 fue elegido mejor jugador de la Copa América, tras conducir a la Selección Colombia hasta la final.

Ahora, el futbolista lleva su influencia más allá de las canchas con una colección de moda junto a QUEST, marca caleña que proyecta vender más de 200.000 prendas con esta colaboración. La propuesta incluye prendas inspiradas en su trayectoria deportiva.

La colección, denominada World Champion, combina elementos asociados a la identidad de James, como la silueta de su celebración y el sello JR10, con los códigos de Club1995, una línea que retoma referencias de la historia de la marca.

La primera entrega incluye camisetas de silueta holgada, además de nueve referencias de gorras que se distribuirán en distintas cápsulas.

“Esta colaboración es una oportunidad para compartir con los aficionados una parte de mi historia y de lo que represento dentro y fuera de la cancha. Además, hacerlo en este momento de mi regreso al fútbol colombiano tienen un significado especial, porque me permite acercarme nuevamente a la gente de mi país y crear una conexión con quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera”, señala James Rodríguez.

La alianza se suma a una estrategia que QUEST desarrolla desde hace cuatro años con figuras del fútbol nacional. La marca, que cuenta con más de 170 tiendas en Colombia, busca comenzar una relación de largo plazo con el futbolista a través de una línea premium que celebra su historia, disciplina, preparación y el trabajo que hay detrás de su trayectoria.

“James representa liderazgo, determinación y autenticidad; características que conectan con la identidad de QUEST. Por ello nos interesa destacar e inspirarnos en la persona que hay detrás del futbolista: el padre, empresario y ser humano que defiende sus convicciones. Esa capacidad de tener una visión clara y desarrollar proyectos propios es algo con lo que nos identificamos como marca. Además, creemos que las alianzas más fuertes son las que se desarrollan cuando existe una afinidad real, por ello tenemos muchas expectativas con esta colaboración”, explica Nicolás Giraldo, gerente de marca de la firma.

La alianza tendrá una segunda etapa en diciembre, cuando se presente un proyecto más robusto con James como figura central, enfocado en prendas versátiles y funcionales para el uso cotidiano. La línea World Champion estará disponible desde el 5 de noviembre en las tiendas físicas de QUEST y en su página web, quest.com.co.