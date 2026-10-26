Bogotá, epicentro de la rodada de stunt bike más grande de Latinoamérica

La capital de la República se consolidó como el escenario del evento de stunt bike más masivo del continente. En esta oportunidad, destacados deportistas colombianos y reconocidos creadores de contenido se dieron cita en la ciudad de Bogotá para ser parte de la rodada más grande de Latinoamérica, uniendo esfuerzos con el firme propósito de promover las buenas prácticas y la responsabilidad vial en este deporte. La jornada atrajo además a delegaciones internacionales de Brasil, quienes presenciaron la magnitud y pasión que despierta esta disciplina en el país.

El gran artífice y motor de este hito fue John Héctor Escobar, conocido en el movimiento urbano como ‘Escobar Rider’. Como figura icónica de esta disciplina en pleno crecimiento mundial, Escobar ha asumido el liderazgo para transformar la escena desde adentro, redefinir el comportamiento de los practicantes y mitigar los estigmas sociales.

“Me siento profundamente feliz y orgulloso. Esto es deporte, es cultura y estamos demostrando que somos más los buenos. Organizar la rodada más grande de Latinoamérica es una gran responsabilidad, pero lo más importante es que esta escena crezca bajo parámetros de educación y cuidado mutuo. Cualquier persona que practique este lindo deporte debe hacerlo con protección”, afirmó John Héctor Escobar, organizador general del evento e ícono del stunt latinoamericano.

La rodada inició en el emblemático Parque Nacional, en el centro de la ciudad, congregando a más de 6.000 apasionados. Las calles de la capital se llenaron de cultura urbana a lo largo de un recorrido de 11 kilómetros que finalizó en el barrio Montevideo, capturando la atención de los referentes históricos de la disciplina.

“Como uno de los pioneros del stunt bike en Bogotá, siento una felicidad inmensa. En todos mis años en la escena, ninguna marca se había tomado la seguridad de los riders tan en serio. Es vital concientizar a los niños; lamentablemente hemos perdido seres queridos en el pasado por no usar un casco en una caída, y cambiar esa realidad es nuestro propósito principal”, afirmó Chessman Julián Alvarado, cofundador del movimiento y pionero del stunt en Bogotá.

El núcleo de la jornada fue la pedagogía vial. Gracias al apoyo de la compañía 1Win Charity, alineada con la visión de salvaguardar la vida de los deportistas, se distribuyeron camisetas oficiales. El impacto social más significativo se consolidó al cierre del evento con la entrega de 100 cascos de alta tecnología a participantes vulnerables que carecían de protección.

“Es increíble la magia que tiene Escobar Rider en el stunt y toda la convocatoria lograda. La idea es hacer de este deporte algo más seguro, que cambie la cara ante la sociedad. De la mano de 1Win Charity logramos entregar cascos totalmente nuevos a niños que no los tenían. Todo lo que sea en bicicleta transforma vidas”, afirmó Jorge Mario Jaramillo, conocido en el mundo del ciclismo como ‘Chigüiro’, uno de los referentes más importantes en la escena del downhill y quien ahora se dedica a promover eventos a nivel nacional e internacional.