Sociedad de Mejoras Públicas se niega a entregar el parque y espera decisión del Consejo de Estado

Bucaramanga

La Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga anunció que no está dispuesta a devolver ni entregar el inmueble donde funciona el Parque de Mejoras Públicas, en medio de la controversia judicial relacionada con la propiedad del terreno y su reconocimiento como espacio público.

A través de un comunicado, la Junta Directiva de la institución manifestó su desacuerdo con las decisiones del Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de Santander, al considerar que desconocen los derechos de propiedad que, según afirman, tienen sobre el predio desde hace aproximadamente 87 años.

Carlos Octavio Gómez, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Mejoras Públicas, explicó que la institución acredita la titularidad del inmueble mediante una escritura pública del 27 de julio de 1939, a través de la cual recibió los terrenos en donación.

“Nosotros hemos adquirido ese predio conocido como Parque de Mejoras Públicas desde el 27 de julio de 1939, mediante una escritura pública debidamente registrada. Nos donaron esos terrenos, que eran una cañada, para que construyéramos allí un parque, como lo hicimos”, señaló Gómez.

El directivo agregó que durante todos estos años la Sociedad ha ejercido actos de posesión sobre el inmueble y ha asumido el pago de los impuestos correspondientes. Por esta razón, cuestionó que mediante una decisión judicial se pretenda cambiar la naturaleza jurídica del terreno y reconocerlo como espacio público.

“Mediante un fallo pretenden desconocer una propiedad privada y el juez anuncia que esa propiedad privada en adelante va a ser reconocida como espacio público. Imagínate que tú tengas tu casa y un juez la declare espacio público, un parque. Eso es increíble”, manifestó.

En el comunicado, la institución también sostiene que el Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga de 2014 identifica el inmueble como un parque privado abierto al público. Además, asegura que en el registro inmobiliario figura como titular del derecho de dominio y que el predio nunca ha estado inscrito a nombre de la Alcaldía.

Frente a las actuaciones judiciales, Gómez explicó que la Sociedad de Mejoras Públicas presentó una acción de tutela contra el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, decisión que se produjo en segunda instancia dentro de la acción popular relacionada con el uso del inmueble.

“Estamos a la espera de la emisión de un fallo del Consejo de Estado. Nosotros instauramos una acción de tutela contra el fallo proferido por el Tribunal de Santander en segunda instancia. Eso lo hicimos hace tres meses y medio y estamos ya, creo que a punto de saber la decisión que tome el Consejo de Estado”, indicó.

El presidente de la Junta Directiva también cuestionó que las decisiones judiciales contemplen actuaciones relacionadas con el registro del inmueble y la inscripción de otra entidad con una denominación similar a la de la Sociedad de Mejoras Públicas, que asegura estar constituida desde 1937.

Finalmente, Gómez señaló que, si el pronunciamiento del Consejo de Estado no favorece a la institución, contemplan acudir a otras instancias judiciales.

“En ese evento también hay otra acción que podríamos interponer, que es la revisión o la apelación de ese fallo que va a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros nos atenemos a que verdaderamente se estudie la ley y se haga un análisis concienzudo, con las consideraciones de derecho y de hecho”, puntualizó.