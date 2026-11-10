Denuncian riesgos para peatones en la carrera 23, en el Centro de Bucaramanga

La falta de andenes y el estacionamiento de vehículos estarían poniendo en riesgo a los peatones que transitan por la carrera 23, en Bucaramanga. Habitantes del sector denunciaron que el reducido espacio de esta vía los obliga a caminar por la calzada y compartirla con los automóviles que circulan por el lugar.

Durante un recorrido de Caracol Radio, los residentes señalaron que esta situación dificulta la movilidad diaria, especialmente para adultos mayores, y personas con movilidad reducida quienes deben desplazarse entre los carros que se estacionan en este sector y los vehículos en movimiento para llegar a sus destinos.

“No hay andenes, entonces le toca a uno irse realmente a la mitad de la calle”, manifestó Raquel Gómez, una de las habitantes, quien aseguró que incluso salir a pasear a sus mascotas se ha convertido en una dificultad.

La problemática también afecta a las personas de la tercera edad. Una residente de 69 años explicó que transitar por este corredor representa un esfuerzo adicional debido a la falta de espacio peatonal.

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“Uno tiene que meterse entre los carros que están parqueados y los automóviles que vienen. Tiene que hacer maromas para poder pasar”, expresó Juan José Sarmiento.

Ante este panorama, los habitantes y transeúntes piden revisar las condiciones de movilidad de la carrera 23, especialmente de este tramo, y buscar alternativas que permitan garantizar el tránsito seguro de los peatones en este punto de la ciudad.