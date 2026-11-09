Phil Collins afirmó que contempla una posible gira de regreso: “Nunca digo ‘nunca’ de forma rotunda”

El cantante, compositor, baterista, productor discográfico y actor británico Phil Collins ha estado totalmente ausente de los escenarios desde que Genesis concluyó su gira de despedida, “The Last Domino”, en marzo de 2022.

¿Qué dijo Phil Collins?

Sin embargo, en una reciente entrevista con el Salón de la Fama del Rock and Roll, realizada a menos de una semana de su ingreso como solista, Collins reveló que ha estado considerando volver a salir de gira.

“Una vez que has estado sobre un escenario toda tu vida y has experimentado esa sensación, resulta difícil parar. Nunca digo ‘nunca’ de forma rotunda. De vez en cuando, pienso en la posibilidad de volver a salir de gira. No se puede hacer algo así solo para media docena de conciertos, ya que no resulta viable desde el punto de vista financiero. Por eso, a veces pienso que aún no he terminado”, comentó.

¿Cuándo se tomó su primer descanso?

Collins se tomó un largo descanso de las giras tras la conclusión de su breve gira “Going Back Motown”, centrada en versiones de temas de Motown, en 2010.

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¿Cuándo regresó?

Cuando regresó en 2017 con la gira “Not Dead Yet Live”, tuvo que permanecer sentado durante todo el espectáculo debido a graves daños nerviosos derivados de una lesión medular que le impedía tocar la batería, posición que tuvo que tomar su hijo Nic.

¿Cuándo fue su última presentación?

En 2021, reunió a Genesis para la gira de despedida “The Last Domino”. Nic Collins volvió a ocupar el puesto en la batería, y el espectáculo recorrió todas las etapas de la trayectoria de Genesis, incluyendo varios temas de la época en la que Peter Gabriel era el líder de la banda.

¿Qué pasó con Collins?

Poco después de que culminó la gira, Collins empezó a beber en exceso y estuvo a punto de morir.

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“Mis riñones estaban fallando; mis órganos, simplemente, estaban dejando de funcionar. La gente venía a despedirse, pero yo no recuerdo sus visitas. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Todos temían no volver a verme. Todo podría haber terminado de una forma terriblemente trágica... se tuvieron que tomar decisiones, del tipo: ‘¿Mantenemos a Phil conectado a un soporte vital?’, le contó Collins al periódico británico The Sunday Times en agosto.

¿Cómo sigue?

Milagrosamente, Collins se recuperó. En enero, le contó a la BBC que estaba “totalmente sano y con movilidad” tras someterse a varias operaciones de rodilla. “Puedo caminar, dijo, aunque sea con ayuda; ya sabes, con muletas o algo por el estilo”.

¿Creará nueva música?

Teniendo en cuenta esto, comentó que no está dispuesto a afirmar que nunca volverá a crear música nueva.

“Es decir, tengo un estudio en perfecto estado de funcionamiento en el sótano de mi casa y no paro de decirme: ‘Debería bajar allí’. Tengo ideas. Tengo cosas terminadas y otras a medio terminar. Así que, ¿quién sabe? Ahora vuelvo a estar en un punto en el que creo que podría hacerlo", señaló.