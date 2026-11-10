Después de medio siglo, comienza la pavimentación para el desarrollo en Casanare

El así denominado cruce del sector de Guanapalo desemboca en el municipio de Orocué, Casanare. Se trata de una corredor vial fundamental para el sector, pues por este se transportan alimentos, mercancías, insumos agrícolas, medicamentos y otros elementos que llegan a las poblaciones de los departamentos de Meta y Vichada.

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El corredor está ubicado en una sabana inundable y las fuertes lluvias, no solo contribuyen a que los camiones se entierren en el barro constantemente, sino que también dificultan la pavimentación de la vía que exige materiales de altos costos.

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Con esto, la población del sector lleva esperando casi medio siglo a que la vía sea pavimentada, aseguró la gobernación de Casanare, y la situación es crítica. Por temporadas las lluvias, pero en verano, también el polvo acompaña el recorrido y convierte un tramo de tan solo 15 kilómetros en una odisea de hasta 6 horas que por supuesto, perjudica significativamente a campesinos, comerciantes y familias.

Así las cosas, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, puso en marcha la pavimentación de 15 kilómetros de este corredor con un presupuesto de 127.873 millones de pesos, que además contempla la construcción de 53 alcantarillas nuevas y dos estructuras hidráulicas destinadas a enfrentar las lluvias.

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La obra, financiada con regalías, tiene un plazo de 24 meses para ser ejecutada, y estaría terminada entonces para finales del 2028. Según el gobernador Ortiz Zorro, “esta obra traerá mejores oportunidades para nuestros campesinos, impulsará el desarrollo agroindustrial y empresarial, fortalecerá el turismo y la hotelería”, pues mejorar este tramo significa facilitar una conexión comercial que “combina camiones, buses de servicio público, vehículos particulares y embarcaciones fluviales. ”

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Para los productores agrícolas, la expectativa es poder gastar menos en combustible y repuestos, además de sacar sus cosechas sin quedar atascados: “la ganadería, la palma, el arroz, el maíz y la yuca necesitan esta salida.”

En cuanto al turismo y la reactivación económica, el sector es clave para atraer más visitantes a las sabanas, humedales y al río Meta, que junto a las llanuras, son el paisaje que inspiró parte de la historia de José Eustasio Rivera en La Vorágine. Su paso por el municipio se conserva en La Casa Museo, uno de los atractivos culturales que podría atraer turistas con posibilidades de movilidad adecuadas.

Finalmente, que la vía sea pavimentada también servirá para conectar a las comunidades indígenas del resguardo el Duya, y beneficiará la industria de hidrocarburos.