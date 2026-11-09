Comité de Regla Fiscal asegura que la salud y subsidios de energía están desfinanciados el otro año

El presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Carlos Ramírez, afirmó que aun si se aprueba la reforma tributaria presentada por el Gobierno, hay riesgos de financiación de la salud, de los subsidios de energía y la reconstrucción tras el terremoto para el próximo año, debido a presiones en el gasto que no están contempladas en el Presupuesto de 2027.

“Evaluamos que en el presupuesto del año 2027 todavía hay riesgos, hay presiones sobre el gasto que no están debidamente contempladas en el presupuesto que está hoy aprobado”, afirmó.

Algunos de estas presiones, por ejemplo, son los distintos acuerdos sindicales que hay en el sector público. También, “unas presiones adicionales sobre el gasto en pensiones, dado el agotamiento de los traslados entre regímenes y los impactos que puede tener la aprobación definitiva de la reforma pensional por parte de la Corte y las las aprobaciones que está haciendo la Cámara de Representantes”.

Por tanto, considera que “todavía la presupuestación del régimen de seguridad social y salud, básicamente el régimen subsidiado, están todavía desfinanciados, que no están debidamente financiados los subsidios de energía y más en una situación como la que se reviene del Fenómeno de El Niño, y finalmente no tenemos, digamos, aparentemente, una presupuestación suficiente para los efectos del terremoto”.

Entre tanto, el director señaló que si no se hacen reformas importantes, “al cabo de tres años estaríamos dedicando el 5o%, es decir, la mitad de cada peso que ingresa al Estado or impuestos, en pago de intereses”.

Recordemos que hoy 1 de cada 3 pesos de los ingresos tributarios, va al pago de la deuda.