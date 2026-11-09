Iván Cepeda admite que el machismo persiste en el Pacto Histórico y pide cambios

El senador Iván Cepeda reconoció que el machismo y el patriarcado siguen presentes en las estructuras del Pacto Histórico y pidió erradicar estas prácticas dentro de la colectividad. Durante un discurso pronunciado en Valledupar, este 8 de noviembre, hizo un llamado a sus integrantes para revisar sus comportamientos y asumir responsabilidades frente a la discriminación y las violencias contra las mujeres.

“Somos una formación política que aún tiene un marcado machismo y patriarcado en su dirección y en todas sus estructuras”, afirmó el senador. Además, señaló que buena parte de la responsabilidad por la permanencia de estas conductas recae en los hombres que ocupan cargos de dirección dentro del movimiento.

Cepeda cuestionó que los sectores de izquierda, pese a defender históricamente la igualdad y la transformación social, sigan reproduciendo comportamientos que buscan combatir en la sociedad. Según explicó, tener una trayectoria de luchas sociales no significa estar libres de prácticas discriminatorias.

¿Qué prácticas machistas señaló dentro del Pacto Histórico?

Durante su intervención, el senador enumeró varias situaciones que, a su juicio, reflejan la persistencia de una cultura patriarcal en las organizaciones políticas. Entre ellas mencionó el caudillismo, el culto a los liderazgos masculinos y la concentración de las decisiones en grupos de hombres.

También cuestionó la descalificación de las mujeres que ejercen cargos de autoridad, quienes, según dijo, suelen ser juzgadas con criterios distintos y más estrictos que los utilizados con sus compañeros.

Otro de los puntos que destacó fue la distribución desigual de las responsabilidades. Cepeda señaló que las mujeres suelen asumir las tareas de cuidado y labores organizativas menos visibles, mientras los hombres ocupan los espacios de decisión y protagonismo político.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo relacionado con el tratamiento de las denuncias de violencia. El senador rechazó el silenciamiento de las mujeres que señalan posibles abusos y la revictimización de quienes deciden hablar.

En particular, advirtió sobre el uso de la lealtad partidista como una herramienta para imponer silencio dentro de las organizaciones. Para Cepeda, la defensa de un proyecto político no puede estar por encima de los derechos de las mujeres.

El senador insistió en que las organizaciones políticas no pueden justificar estas conductas por razones electorales, disciplina interna o lealtad a sus integrantes.

Al finalizar su intervención, hizo un llamado a eliminar estas prácticas sin excepciones y cerró con una consigna dirigida a su colectividad: “Todo eso, compañeras y compañeros, llegó la hora de erradicarlo sin ninguna clase de contemplación. ¡No más machismo!”.

Las declaraciones del senador se producen en medio de la controversia generada por Deicy Jiménez, quien ha acusado al expresidente Gustavo Petro de haberle facilitado presuntamente contratos estatales a cambio de favores sexuales. Petro ha rechazado estos señalamientos.