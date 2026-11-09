MinDefensa asegura que recibió el proyecto antidrones sin “financiación ni viabilidad técnica”

El ministro de Defensa, el general (R) Jorge Mora, lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro por el proyecto de escudo nacional antidrones, anunciado por $6,2 billones, y aseguró que recibió una iniciativa sin estructura técnica, financiación consolidada ni viabilidad para su ejecución.

“Colombianos, mientras los criminales perfeccionaban el uso de drones para vigilar, intimidar y atacar a nuestros soldados y policías, los altofuncionarios del gobierno pasado se dedicaban a viajar y a lanzar anuncios vacíos. Prometieron un escudo nacional antidrones de 6.2 billones de pesos que resultó ser un espejismo. Detrás de las cámaras de televisión no había nada, ni un proyecto estructurado, ni financiación consolidada, ni viabilidad técnica, solo turismo oficial, estudios de papel y falsas promesas”, afirmó Mora.

El ministro Mora se refirió a los desplazamientos internacionales de la entonces viceministra para la Estrategia y Planeación y el exministro de Defensa, y enumeró los destinos que visitaron para buscar tecnología contra los ataques con drones.

“Los antecedentes son irrefutables. La exviceministra para la Estrategia y Planeación y el exministro de Defensa acumularon millas en giras por India, República Checa, Turquía, Catar, Londres, Washington, Nueva York. Supuestamente buscaban tecnología para enfrentar esta amenaza. La realidad es que en esos viajes no salió una sola solución para proteger a nuestras tropas en el terreno. Peor aún, insistieron en negociar con empresas extranjeras que ni siquiera cumplían los requisitos técnicos para nuestro propio comité estructurador. Prometieron un sistema integral capaz de detectar y neutralizar la amenaza, pero dejaron un fracaso monumental”, sostuvo.

En materia presupuestal, Mora aseguró que se anunciaron $800.000 millones para la primera fase, pero no se dejó garantizado un solo peso para su ejecución durante 2026.

“Que quede claro, anunciar billones no es garantizar presupuesto. Coleccionar sellos en el pasaporte no es gestionar y apilar estudios técnicos no detiene los explosivos que caen sobre nuestros soldados. Esta negligencia costó vidas y evidencia una incompetencia que debe explicarse”, manifestó.

Frente a los cuestionamientos por una supuesta cancelación del proyecto, el ministro negó que el actual Gobierno hubiera suspendido contratos adjudicados o frenado compras de sistemas antidrones.

“Por eso, ante la desinformación debemos ser categóricos. Nuestro gobierno no canceló ningún contrato adjudicado ni frenó la compra de ningún sistema, sencillamente porque ese proyecto no existía. Recibimos un cascarón vacío e inoperante. Tuvimos que asumir la responsabilidad de corregir este desastre para entregar capacidades reales, no imaginarias”, señaló.

Como respuesta, anunció que ya está en marcha un plan de choque para dotar a las tropas con equipos antidrones, financiados con los presupuestos ordinarios. También indicó que se estructura un documento CONPES para garantizar financiación sostenible y se tramita una ley para controlar la importación y el uso de drones en Colombia.

“Lo que ellos no hicieron en años de viajes, nosotros lo empezamos a materializar en tres meses. Ya pusimos en marcha un plan de choque y comenzamos a dotar a nuestras tropas con medios reales para contrarrestar esta amenaza. Simultáneamente, estamos estructurando un CONPES para garantizar financiación sostenible, de verdad, no de palabra, y tramitando a su vez una ley para controlar con mano dura la importación y el uso de drones en Colombia”, concluyó.