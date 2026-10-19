Ex minDefensa Pedro Sánchez niega sobrecostos en el pago en euros a Saab por aviones Gripen

El exministro de Defensa, general Pedro Sánchez, defendió en entrevista con Caracol Radio el pago en euros a la empresa sueca Saab por los aviones de combate Gripen, luego de que la Contraloría advirtiera sobre un posible daño patrimonial de $2.130 millones por diferencias en la tasa de cambio.

El general (r) aseguró que ocurrió lo contrario y que la operación permitió optimizar recursos públicos. “Hubo un pago que lo que hizo fue optimizar los recursos públicos. El pago se realizó el 20 de enero de este año, está registrado en un sistema integrado de información financiera y en esa orden de pago dice claramente que se pagó a cuatro mil doscientos sesenta pesos por euro, y no a la tasa de cuatro mil novecientos treinta y seis que estaba inicialmente proyectada”, afirmó.

Sánchez explicó que el pago inicialmente presupuestado era de $17.600 millones, pero finalmente se desembolsaron $15.187 millones, una diferencia que, según sus cálculos, representó una optimización de $2.413 millones

“Es decir, se pagó seiscientos treinta y seis pesos menos por cada euro, lo que significó fue todo lo contrario a lo que han dicho en algunos medios o redes sociales. Es decir, se optimizaron dos mil cuatrocientos trece millones de pesos que se reinvierten en el proyecto”, sostuvo. El exministro insistió en que la tasa aplicada fue revisada dentro del procedimiento financiero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ministerio de Hacienda: Se hizo el pago con la tasa que estaba para ese día”.

Frente a la alerta de la Contraloría, Sánchez señaló que no conocía el informe del organismo, pero pidió revisar los documentos de la operación. “No conozco el informe, si me lo comparten con todo gusto, pero esos son los hechos, están en los documentos, están en los sistemas”, manifestó.

La Contraloría advirtió sobre un posible detrimento patrimonial de $2.130 millones por diferencias en la tasa de cambio; la explicación del exministro corresponde a su versión sobre el pago y no constituye por sí sola una conclusión definitiva sobre el cuestionamiento del organismo de control.

En la misma entrevista, Sánchez defendió la adquisición de las 17 aeronaves Gripen y aseguró que la decisión se tomó con criterios técnicos y financieros.

“No fue una decisión improvisada, ni tampoco irresponsable, fue todo lo contrario”, afirmó. También sostuvo que se solicitó el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría y que se contrató un bufete de abogados para respaldar el proceso.

Sobre las denuncias de Eva Ferrer relacionadas con presuntos traslados de armas, droga y dinero en vuelos de la Fuerza Aeroespacial, pidió que los hechos sean investigados: “Nadie, nadie está por encima de la ley, pero tampoco nadie puede ser condenado por unas declaraciones sin el debido proceso”.