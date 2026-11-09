Daniela Navarro asume como secretaria de la Oficina de Gestión del Riesgo en el Magdalena/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

La Gobernación del Magdalena nombró a Daniela Navarro Perdomo como nueva secretaria de Ambiente, Gestión del Riesgo y Desastres y Cambio Climático una dependencia estratégica para la prevención, mitigación y atención de emergencias y desastres naturales en el territorio.

Desde esta dependencia, Navarro tendrá la responsabilidad de liderar y articular las acciones , orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante fenómenos naturales y eventos asociados al cambio climático, así como a implementar estrategias de prevención y reducción del riesgo que permitan proteger la vida, los bienes y el bienestar de las comunidades del Magdalena.

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Daniela Navarro es abogada y especialista en Contratación Estatal. Además, cuenta con formación complementaria como conciliadora en derecho por la Cámara de Comercio de Bogotá. A lo largo de su trayectoria profesional ha acumulado experiencia tanto en el sector público como en el privado, desempeñándose como asesora del Ministerio de Transporte, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta.