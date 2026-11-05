Jueves 5 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Comfenalco Quindío recibió, en Barcelona, España, el Premio Internacional Corresponsables. La distinción exalta el trabajo de la Caja con su iniciativa “Por el planeta, por nuestra gente” Foto: Cortesía Comfenalco, Quindío

Armenia

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Para hoy está programada en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia la audiencia de sustentación de casación que impugnó el fallo de absolución contra el principal sospechoso de la muerte violenta del periodista Eliecer Santanilla.

Así lo confirmó la abogada Sandra Milena Urrea, abogada de la familia del periodista que señaló que para hoy fue programada la audiencia donde ella sustentará el recurso de casación que fue aceptado por la Corte Suprema y que busca revertir la absolución que el tribunal superior de Armenia contra el principal sospechoso de la muerte del comunicador hablamos de Cristian Fernando Buitrago Arenas, en hechos que se presentaron el 14 de diciembre de 2021 en Armenia.

Hoy solo será la exposición de la abogada y luego los magistrados de la Corte Suprema de Justicia evaluaran los argumentos y pruebas que presente la jurista y determinará si reabre el caso o confirma el fallo del tribunal superior de Armenia.

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Tres sindicados se fugaron de la estación de Policía Armenia al parecer en medio de la evacuación por el sismo del pasado 3 de noviembre

El caso se registró en la madrugada del pasado martes 3 de noviembre donde tres hombres habrían aprovechado toda la contingencia generada por el fuerte sismo y se fugaron del centro de detención transitorio de la Estación de Policía Armenia ubicado en el barrio La Isabela de la ciudad.

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El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez explicó que en dicho centro se encuentran los privados de la libertad PPL y tienen carácter de sindicados donde lamentablemente tres de ellos se fugaron.

Destacó que una vez se generó la situación establecieron el plan candado con el fin de dar con el paradero de estas personas para que continúen con el proceso judicial correspondiente.

Fue claro que de manera comprometida continúan realizando el trabajo articulado con la Policía para que en el menor tiempo se pueda generar la captura respectiva de estas personas fugadas.

Vale destacar que los tres hombres que se fugaron tienen antecedentes judiciales por el delito de homicidio.

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Con el propósito de acompañar los procesos de resocialización en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, realizará obras de adecuación y mejoramiento en el Centro de Atención Especializada - CAE La Primavera, en Montenegro, que ascienden a una inversión de 92 millones 261.124 pesos,

La intervención fue presentada el pasado 3 de noviembre, en la socialización del proyecto con el director del centro, Harold Bedoya; el contratista; funcionarios de la Fundación Dayag Cree y personal administrativo de la institución.

Los trabajos permitirán atender los daños ocasionados por el sismo del 10 de agosto y un vendaval que afectó gravemente las cubiertas del área administrativa. Con estas obras se busca recuperar las condiciones de la infraestructura, especialmente del segundo piso de esta área, que actualmente se encuentra inhabilitado.

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Luego de que el Tribunal Administrativo del Quindío declarara que el Instituto Nacional de Vías, Invías vulneró el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente en un tramo de la ruta nacional 4003, con especial énfasis en el puente helicoidal El Molinillo, en jurisdicción de Calarcá.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el estudiante de VI semestre de Derecho de la Humboldt, Juan Esteban Santiago Caro y explicó “El antecedente que queremos poner con ese tipo de acciones, no solo con esta, es que es la defensa de los derechos colectivos, en este caso, pues el derecho a la seguridad para que más accidentes no ocurran en nuestro territorio en lo posible o que se disminuya la accidentalidad en el tramo, pues esta acción popular nace a raíz sobretodo el accidente del 24 de mayo 2025 en donde nuestra comunidad universitaria perdió aparte a sus compañeros, a sus profesores y a un chico de comunicaciones”

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Entonces, lo que queremos es proteger la vida porque que este tipo de eventos no se repitan en nuestro territorio y más en tramos en donde se ha visto que hay un riesgo palpable y que ese riesgo es conocido por las entidades. Entonces, que se tomen las medidas correspondientes para que se mitigue el riesgo, subrayó el estudiante.

Y agregó “lo que sí que esperar si hay apelación por parte del Instituto Nacional de Vías, caso en el cual será el Consejo de Estado Consejo de Estado quien tome la decisión final y si no, pues simplemente seguir con el cumplimiento del fallo, en este caso, o ser parte de los comités de verificación que se realicen y de las reuniones a que hubiera lugar”

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) avanza en el proceso de socialización del proyecto de reglamentación de los vertimientos y actualización de los usos del agua del Río Roble y sus tributarios priorizados, mediante encuentros participativos en los municipios que hacen parte de esta cuenca.

Esta iniciativa, enmarcada en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, busca establecer condiciones para la distribución equitativa del recurso hídrico y regular los vertimientos, contribuyendo al uso responsable y la conservación de esta importante fuente de agua del norte del Quindío.

El Río Roble abastece acueductos, actividades agropecuarias y otros usos productivos. Al mismo tiempo, recibe vertimientos domésticos y productivos que pueden afectar la calidad del agua. Por ello, este proceso busca contar con información que permita conocer las condiciones actuales de la cuenca, identificar las necesidades de sus usuarios y orientar una adecuada administración del recurso hídrico.

Como parte de esta primera fase de socialización, entre el 8 y el 16 de octubre se desarrollaron cuatro talleres participativos en Circasia, Quimbaya, Filandia y Montenegro, con la asistencia de 37 personas pertenecientes a los grupos de valor.

Durante los encuentros, los participantes construyeron mapas sociales en los que identificaron puntos de captación de agua, descargas de aguas residuales, zonas de conflicto por el uso del recurso hídrico y lugares de interés ambiental. Esta información permitirá reconocer las dinámicas del territorio y servirá como insumo para complementar el diagnóstico técnico del proyecto.

El proceso contempla, además, el análisis de las quebradas Portachuelo y Cajones, afluentes del Río Roble, como parte de la evaluación de las condiciones del recurso hídrico y sus usos.

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El teatro municipal de La Tebaida se convirtió, en el escenario para la asamblea de padres de familia de la institución educativa Santa Teresita; encuentro en el que participó la secretaria (e) de Educación departamental, Ángela María Marín Valencia, junto con el alcalde Ricardo Alfonso Celis, con el objetivo de aclarar dudas en la comunidad en torno a la continuidad del servicio educativo para el siguiente año por la decisión unilateral de la congregación religiosa de las Hermanas Misioneras de Santa Teresa del Niño Jesús, de no renovar el contrato de arrendamiento de la sede física.

En su intervención, la titular de la cartera estableció la semana entrante, como plazo para sortear la etapa de conciliación con la comunidad religiosa, en la que se espera lograr un acuerdo partiendo de alguna de las propuestas presentadas por el Gobierno del Quindío, y que incluye la intervención de la empresa privada –encabezada por la constructora Márquez y Fajardo-, un incremento superior al IPC en el canon de arrendamiento, y la prolongación de la relación contractual con el departamento durante un año más, periodo en el que la Entidad Territorial Certificada – ETC formularía alternativas de resolución.

Con tal fin, desde la dependencia territorial se proyectó un oficio en el que se da respuesta a aspectos solicitados por las hermanas misioneras, como el estado actual de la estructura, las áreas que podrían ser ocupadas, las reparaciones requeridas, las condiciones de estabilidad y seguridad, el aforo permitido, las medidas de prevención y evacuación, y la autoridad o profesional que habría autorizado la reapertura parcial.

Con la remisión de este material documental, el Gobierno del Quindío aspira a que se logre replantear una postura que afectaría a una población superior a los 1000 estudiantes entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes matriculados en el establecimiento.

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16 Emergencias han atendido los organismos de socorro en el último mes en el Quindío en especial por deslizamientos de tierra

Así lo dio a conocer Jaider Alexander Hidalgo González, director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (UDEGERD) del Quindío al presentar el balance de emergencias correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre, consolidado a partir de la información suministrada por los coordinadores municipales de gestión del riesgo.

Durante este mes se reportaron 16 emergencias en el departamento, frente a las cuales se mantiene el seguimiento institucional y la coordinación con los organismos de respuesta, el informe da cuenta de cinco movimientos en masa o deslizamientos, cuatro caídas de árboles, dos vendavales, dos colapsos estructurales, dos accidentes de tránsito y un daño vial.

Estas situaciones dejaron tres viviendas averiadas, tres familias y 18 personas afectadas, entre ellas 16 adultos y dos menores de edad; además, se reportaron nueve personas lesionadas y un fallecimiento.

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No se registraron viviendas destruidas. También se destacó un incendio de cobertura vegetal que afectó aproximadamente 35.000 metros cuadrados.

En la distribución territorial, Calarcá y Córdoba registraron cuatro emergencias cada uno; seguidos de Filandia con tres; Pijao e Ibagué con dos, respectivamente; y Armenia, La Tebaida, Quimbaya y Génova, con un reporte cada uno.

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En el Quindío intensifican el llamado a los ciudadanos por edificaciones en demolición o que están en riesgo de colapso debido a nuevos sismos

Tras el fuerte sismo del martes 3 de noviembre que se sintió en varias regiones del país, las autoridades en el departamento establecen el monitoreo correspondiente para evitar mayores afectaciones.

Recordemos que en el mes de septiembre el gobernador Juan Miguel Galvis firmó el decreto para entregar dos mil millones de pesos a los municipios más afectados como son Quimbaya y Montenegro para recolección de escombros y demoliciones.

Precisamente el secretario del interior del Quindío, Diego Alexander Santamaría precisó que el gobierno departamental realizó unas transferencias para establecer las respectivas demoliciones y en ese proceso avanzan por eso lo clave de las recomendaciones de los ciudadanos ante la vulnerabilidad de las edificaciones.

Señaló que es fundamental que los ciudadanos tengan cuidado a la hora de pasar por este tipo de infraestructura que está marcada como riesgo de colapso o que está en proceso de demolición para evitar emergencias en medio de los sismos que continúan presentándose en el departamento.

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Gremios en el Quindío reconocen que surgen varias inquietudes respecto a la ley de rescate económico del gobierno nacional por el impacto en la canasta familiar

Recordemos que el gobierno de Abelardo De La Espriella radicó el 29 de octubre de este año en el Congreso de la República la ley de rescate económico lo que ha generado múltiples reacciones.

El presidente de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada reconoció que una reforma se desprende de todos los contribuyentes por eso es fundamental analizar el panorama.

Sostuvo que surgen varias inquietudes como es el efecto de algunos productos de la canasta familiar y el tema incluso de la cerveza que considera impactaría a las tiendas.

Enfatizó en que actualmente están revisando la ley, aunque reconoció que el país necesita ingresos para superar las dificultades, por lo que considera que aspiran una vez analizado el tema dar un punto de vista por parte de los gremios del departamento.

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“El café necesita impulso, no más cargas tributarias”: Jesús Bedoya.

El representante a la Cámara por el Quindío, Jesús Bedoya, expresó su preocupación por el posible incremento del IVA al café del 5 % al 19 %, planteado en la discusión de la Ley de Rescate Fiscal, y advirtió sobre sus efectos en la industria transformadora, los pequeños tostadores y las familias productoras.

Señaló que esta medida encarecería el café transformado y se sumaría al aumento de los costos de fertilizantes, insumos agrícolas y maquinaria. “En vez de desmotivar la industria, tenemos que motivar al campesino y al transformador agrícola para que ellos generen una economía sostenible”, manifestó.

Desde su labor como coordinador de la Comisión Accidental Cafetera de la Cámara de Representantes, Bedoya, junto con los integrantes de esta instancia, se pronunció solicitando al Gobierno Nacional reconsiderar esta medida y abrir el diálogo con el sector, ante los posibles efectos sobre la competitividad, el consumo interno del café colombiano y el empleo rural.

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A través de un video en redes sociales, la Aeronáutica Civil dio a conocer cómo avanzan los trabajos de reparación de daños provocados por el terremoto del 10 de agosto en el aeropuerto internacional el Edén de Armenia

Diego Martínez, especialista aeronáutico explicó en esa publicación que “Uno de los aeropuertos que presentó una afectación a nivel moderado en el área de terminal fue el aeropuerto de Armenia. Aquí tuvimos unas fallas en la estructura de cubierta y también en nuestras estructuras de fachada.

Y puntualizó “Esa situación nos llevó a que en primera instancia solo habilitemos el acceso de pasajeros. No se habilitó el acceso a acompañantes. Eso nos permitió también eh habilitar los servicios del aeropuerto en pocas horas después de la ocurrencia del evento sísmico para prestar este servicio del transporte comercial”

Sobre los trabajos que realizan actualmente en el aeropuerto El Edén el experto indicó “estamos realizando las obras de reparación de los daños que nos presentó el sismo en áreas de terminal, habilitando ya ciertas zonas que hemos logrado culminar y terminar, como es el caso del área de abordaje de pasajeros para continuar con estas áreas de pasillos y áreas de fachadas, que son las áreas que estamos en cronograma de culminación para poder lograr esa esa rehabilitación total y final de este terminal aéreo y que siga prestando sus servicios a la a la comunidad ya sin ningún inconveniente tanto a los pasajeros como a los acompañantes”

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En la noche del miércoles 4 de noviembre se presentó incendio estructural al norte de Armenia sobre la avenida Centenario en la calle 51 norte detrás del conjunto residencial Monte Azul que está ubicado frente al colegio Gimnasio Contemporáneo.

La conflagración se registró en la parte posterior de una zona donde se tiene proyectada la construcción de un conjunto de apartamentos nuevos, y se prendió en llamas una vivienda construida en gran parte en madera.

El capitán José Augusto Montoya del cuerpo de Bomberos de Armenia entregó el reporte luego de controlar y extinguir el incendio “la emergencia fue atendida por dos máquinas extintoras, dos carro tanques y un vehículo de apoyo del cuerpo oficial de bomberos de Armenia. Igualmente se recibió apoyo de un carro tanque de bomberos voluntarios Circasia, Cruz Roja que apoyó con ambulancia, Policía y Tránsito que hizo presencia en el sitio.

Y añadió “El balance fue la pérdida total de unas bodegas de una obra de construcción. Se logró la protección de unas caballerizas donde había 33 caballitos que logramos salvar, evitar que se quemaran y también se logró evitar la propagación del fuego hacia una zona donde tienen almacenados varias canecas de 55 galones de material inflamable, gracias a Dios no hubo personas lesionadas”

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Con dos actos protocolarios, Armenia se unirá hoy jueves 5 de noviembre a la conmemoración de los 135 años de la Policía Nacional, una fecha para exaltar la trayectoria, el compromiso y la labor que cumplen los hombres y mujeres de esta institución al servicio de la seguridad y la convivencia ciudadana.

La programación contempla inicialmente una ceremonia religiosa en la Catedral de Armenia, como espacio de encuentro y reflexión de fe con quienes integran la Fuerza Pública. Posteriormente, en las instalaciones del Comando de Policía Quindío, se realizará un acto especial de entrega de reconocimientos para destacar a los uniformados por su servicio, compromiso y contribución a la seguridad de la ciudad y el departamento.

En esta fecha especial, el alcalde de Armenia, James Padilla García, extendió un mensaje de felicitación a los integrantes de la Policía Nacional y destacó la importancia de su trabajo para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

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Con cinco votos positivos, la Comisión Segunda Permanente de la Asamblea Departamental aprobó en primer debate el Presupuesto General del Quindío para la vigencia 2027, aforado en $751.387 millones, recursos que comprenden el sector central, los fondos especiales y las entidades descentralizadas. Durante la sesión estuvo presente el gabinete departamental, en representación del Gobierno del Quindío.

La aprobación corresponde al Proyecto de Ordenanza No. 018 de 2026, que fue sustentado por la Secretaría de Hacienda, Beatriz Eugenia Londoño Giraldo, durante dos jornadas de estudio.

Tras superar este primer debate, el proyecto de presupuesto continuará su trámite en la plenaria de la Asamblea Departamental, donde será discutido y sometido a votación, como parte del proceso para definir las apropiaciones que orientarán la gestión y la inversión pública del Quindío durante la vigencia 2027.

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El portal especializado Travel2latam dio a conocer que Marriott International, Inc. anunció la firma de un acuerdo para convertir Hotel Mocawa Resort, ubicado en La Tebaida, Quindío, a la marca Tribute Portfolio. Se espera que la propiedad de 100 habitaciones se incorpore a Tribute Portfolio durante el segundo trimestre de 2027, marcando el debut de la marca en el departamento de Quindío. La propiedad está estratégicamente ubicada a pocos minutos de la capital, Armenia, y en el corazón del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia.

La firma representa el segundo proyecto de Marriott en Quindío, tras la firma del próximo AC Hotel by Marriott Armenia, cuya apertura está prevista para 2028.

Quindío y el área de Armenia continúan consolidándose como un mercado atractivo tanto para el turismo de ocio como para el segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), impulsado por la reconocida tradición cafetera de la región, su extraordinaria biodiversidad y una infraestructura en expansión para viajeros nacionales e internacionales.

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La Universidad del Quindío amplía su oferta académica con el lanzamiento del programa de Ingeniería Forestal, una nueva apuesta por la formación de profesionales comprometidos con la conservación, protección del medio ambiente y sostenibilidad de los recursos naturales. Con esta incorporación, la institución alcanza 33 programas académicos de pregrado al servicio de la comunidad estudiantil del Quindío y de todo el país.

La propuesta tiene un enfoque transdisciplinar que integra conocimientos de ingeniería, ciencias biológicas, ambientales y sociales. Su plan de estudios comprende 157 créditos académicos distribuidos en diez semestres e incluye asignaturas como Bases Genéticas de la Biodiversidad, Biología de la Conservación, Manejo y Conservación de Fauna Silvestre, Ambiente, Sociedad y Territorio, Climatología e Hidrología, Bioingeniería y Regeneración, Restauración del Paisaje Boscoso, Sanidad Forestal y Manejo de Áreas Protegidas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de diciembre de 2026.Las personas interesadas en conocer el perfil de egreso, el plan de estudios y los detalles del proceso de admisión pueden consultar el siguiente enlace o escribir al correo ingforestal@uniquindio.edu.co

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Con el propósito firme de reducir las brechas de acceso a una atención médica oportuna, preventiva y de calidad en las zonas rurales, la Administración Municipal de Circasia, liderada por el alcalde Julián Andrés Peña Sierra, formalizó la entrega de una importante dotación de insumos biomédicos, equipos de diagnóstico y elementos de atención primaria destinados a los puestos de salud de las veredas La Pola y Villarazo.

Esta iniciativa fue posible gracias a la donación otorgada por la Misión INALDE de la Universidad de La Sabana, gestionada a través de la Cruz Roja Colombiana. Con este equipamiento integral se busca descentralizar los servicios de salud y evitar que las familias campesinas y habitantes del sector rural deban realizar costosos y largos desplazamientos hacia la zona urbana para recibir atención básica.

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El Instituto Técnico de Educación de Comfenalco Quindío amplía su oferta académica con nueve programas de formación técnica laboral, diseñados para desarrollar competencias prácticas y responder a las necesidades del sector productivo. Entre las novedades se encuentran los programas de Preparación de Alimentos y Manejo de Herramientas para Codificación de Software.

La oferta está orientada a quienes buscan fortalecer sus habilidades, prepararse para el mundo laboral y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Los programas tienen una duración de un año y combinan conocimientos teóricos con formación práctica.

El Técnico Laboral en Preparación de Alimentos está dirigido a quienes desean desarrollar habilidades en el ámbito culinario y adquirir conocimientos para desempeñarse en el sector gastronómico. La formación será impartida en los nuevos salones del edificio CREA, con cocinas equipadas con insumos nuevos y de calidad.

Por su parte, el Técnico Laboral en Manejo de Herramientas para Codificación de Software ofrece formación en herramientas relacionadas con la programación y el desarrollo tecnológico, un campo que abre oportunidades en una economía cada vez más digital.

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Asimismo, los habitantes del departamento podrán estudiar los programas técnicos: Auxiliar Contable y Financiero, Operario Confección, Auxiliar de Talento Humano, Secretariado Auxiliar Contable, Electricista en Construcción Residencial, Liniero de Redes de Energía y Manicurista Pedicurista.

Las personas interesadas ya pueden iniciar su proceso de inscripción y matrícula. Los afiliados a Comfenalco Quindío tendrán acceso a tarifas subsidiadas, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Caja.

Los requisitos de ingreso, pensum e información sobre el proceso de inscripción, puede consultarlos en www.comfenalcoquindio.com.

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En deportes, La Alcaldía de Armenia y las autoridades de la ciudad coordinan las medidas de seguridad, movilidad y convivencia para el partido benéfico “Levantemos a Colombia 2.0”, programado para este sábado 7 de noviembre en el estadio Centenario. El encuentro comenzará a las 4:00 p. m. y el ingreso del público estará habilitado desde la 1:30 p. m.

La jornada es promovida por el exjugador de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, y tiene como propósito recaudar recursos para el proceso de reconstrucción tras el sismo del pasado 10 de agosto. Se trata de una iniciativa particular, por tanto, la participación de la Alcaldía de Armenia se concentra en la coordinación institucional y el acompañamiento de las autoridades.

Las entradas se pueden adquirir a través de www.tuboleta.com. La edad mínima de ingreso es de cinco años, y los precios varían según la localidad: Occidental Alta y Baja, $60.000 más $6.000 por servicio; Oriental, $50.000 más $5.000; Norte y Sur, $30.000 más $3.000; y Palcos, $120.000 más $12.000.

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De otro lado, durante una sesión ordinaria de la Asamblea Departamental del Quindío se evaluó el estado actual de cuatro escenarios deportivos: el muro de escalada, el Coliseo Multideportes y las canchas de los barrios La Isabela y El Paraíso, en Armenia

la gerente de Proyecta, Lina Marcela Roldán Prieto; explicó que para el Coliseo Multideportes se está a la espera de la firma de un convenio entre la Alcaldía de Armenia, Indeportes y la Gobernación del Quindío, que permita avanzar en la solución administrativa para su funcionamiento. Frente al muro de escalada, indicó que está pendiente la licencia requerida para dar inicio a las actividades correspondiente

El contralor General del Quindío, Perches Giraldo Campuzano, durante la plenaria de la Asamblea departamental, señaló que la obra no puede catalogarse como un elefante blanco, pues, según lo establecido en la Ley 2220, debe transcurrir un año sin entrar en funcionamiento para que pueda recibir dicha clasificación.

En su intervención, el contralor resaltó las gestiones de articulación y mediación adelantadas entre el Gobierno del Quindío, la Alcaldía de Armenia y los actores involucrados para superar las dificultades administrativas y avanzar hacia la apertura del escenario.

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El llamado del contralor fue a priorizar el bienestar de los deportistas y la comunidad, especialmente ante las afectaciones que dejó el terremoto en otros escenarios deportivos y la utilización de algunos de estos espacios como albergues.

En ese sentido, destacó la importancia de avanzar en los procedimientos de legalización sin retrasar la habilitación de una infraestructura que ya está construida y que necesita la comunidad deportiva.

La Gobernación del Quindío mantiene así su disposición de trabajar de manera articulada para facilitar una solución que permita aprovechar el Coliseo Multideportes en beneficio de Armenia y de todo el departamento.

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Finalmente, el alcalde de Armenia, James Padilla García, sostuvo un encuentro con barristas de los clubes América de Cali, Atlético Nacional y Deportes Quindío, escenario que sirvió para entregar una serie de incentivos que impulsarán emprendimientos, y enviar un claro mensaje: “el fútbol une, transforma y construye”.

En la reunión, liderada por la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Jenny Gómez Betancourt, y que se efectuó por primera vez, se socializó la importancia del buen comportamiento, el respeto por los demás y el uso adecuado de los espacios destinados para sus encuentros y actividades, promoviendo una cultura de convivencia y respeto por la ciudad.

Así, como parte de este acercamiento, el ejecutivo municipal hizo la entrega de dichos incentivos, como fueron máquinas sublimadoras y herramientas, reconociendo la importancia de fortalecer los emprendimientos, el desarrollo económico y la seguridad de los jóvenes, mediante las diferentes expresiones de la cultura futbolera.