Iván Cepeda y el Pacto Histórico piden que Fiscalía mantenga competencia en caso contra Uribe

A través de una carta enviada al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de la Corte Constitucional, el senador Iván Cepeda pidió este domingo que el alto tribunal mantenga la competencia de la Fiscalía en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por las masacres de La Granja y El Aro, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

El pronunciamiento se da justo un día antes de que la Corte Constitucional defina en una sesión extraordinaria quién investigará al exmandatario y jefe del Centro Democrático. Cabe anotar que la discusión se abrió luego de que un sector de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes también pidiera esa competencia.

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De acuerdo con Cepeda, los hechos por los que se investiga a Uribe corresponden a los años entre 1996 y 1998, época en la que fungía como gobernador de Antioquia, y no como presidente de la República, razón por la cual, a su juicio, el caso debe mantenerse en la justicia ordinaria y no terminar en el despacho del Capitolio, que se encarga de investigar a presidentes y magistrados de las cortes.

Para el senador, esta decisión protegería los derechos de las víctimas. La carta también aparece firmada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo.

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A esto se suma que este mismo domingo se conoció que los representantes a la Cámara del Pacto Histórico que integran la Comisión de Acusaciones también pidieron que sea la Fiscalía la que investigue al expresidente Uribe.

En una carta firmada por Alejandro Toro, Jorge Bastidas, Gabriel Becerra, Heráclito Landinez y María del Mar Pizarro, se especifica que para tales hechos la Fiscalía tiene mayor capacidad institucional para responder en un plazo razonable a las exigencias de verdad y justicia.

Cabe anotar que este es un reverso de los integrantes del partido de izquierda, ya que inicialmente ellos habían respaldado la votación con la cual la Comisión de Acusaciones le pidió a la justicia tener la potestad para asumir el caso.

“Aunque esperamos que nuestros argumentos sean recibidos por la Corte Constitucional, reconocemos y respetamos su competencia exclusiva para resolver el conflicto de jurisdicción y determinar, con plena autonomía e independencia, cuál es la autoridad llamada a conocer el asunto”, concluyeron.