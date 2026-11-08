Remezón en oficinas de control interno de varias entidades: esta fue la orden del presidente

En las últimas horas, el presidente Abelardo de la Espriella y varios de sus ministros y altos funcionarios firmaron 15 decretos con los que cambiaron a las cabezas de igual número de oficinas de control interno del Ejecutivo. Estas dependencias se encargan de auditar la calidad de las entidades y revisar que el dinero y los recursos del gobierno se usen para lo que se prometió y no sean objeto de corrupción.

En cinco de los casos mencionados, la decisión del Gobierno fue declarar insubsistentes a los actuales jefes de las oficinas de control interno para nombrar a nuevos funcionarios. En esta lista están el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, el Dane, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Transporte.

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En otros cuatro casos, el procedimiento se llevó a cabo tras la presentación de la renuncia de los jefes de control interno del Ministerio de Transporte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa.

Finalmente, a estas movidas se suman los casos del Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia Financiera y la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian).

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El presidente ya había anunciado que la designación de los jefes de control interno es una de sus prioridades en materia de meritocracia en el manejo del Estado. “De nada sirve incorporar talento al servicio público si las entidades no tienen controles efectivos para prevenir y detectar irregularidades”, dijo.

En ese mismo mensaje, el jefe de Estado destacó que a esos cargos no deben ir personas de confianza, sino funcionarios que garanticen la correcta ejecución de los recursos. El mandatario ha dicho que en total se convocaron a 132 personas para esas jefaturas, de los cuales más de 60 ya habían pasado la etapa de pruebas y cerca de 30 habían sido seleccionados. En una segunda etapa, confirmó, serán llamadas otras personas. “Quiero que a esos cargos lleguen colombianos con todos los méritos”, remató.