Consejo Gremial rechaza amenazas contra medios y pide garantías para la prensa

El Consejo Gremial Nacional rechazó las amenazas contra diferentes medios de comunicación en Colombia y pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones necesarias para ejercer su labor sin intimidaciones.

El pronunciamiento se produce después de que se conocieran alertas sobre posibles atentados contra las instalaciones de varios medios, incluyendo Caracol Radio, en Bogotá.

La situación volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los medios de comunicación y sus trabajadores, así como la importancia de proteger el ejercicio del periodismo en el país.

En su comunicado, el Consejo Gremial manifestó su solidaridad con quienes han sido objeto de estas intimidaciones y recordó que la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, pues permite que los ciudadanos accedan a información independiente y a diferentes puntos de vista.

El organismo también hizo un llamado a los distintos sectores de la sociedad para que las diferencias se resuelvan mediante argumentos y debates respetuosos, y no a través de amenazas, intimidaciones o descalificaciones.

Asimismo, pidió a las autoridades competentes investigar estos hechos, garantizar la protección de los periodistas y adoptar las medidas necesarias para que puedan desarrollar su trabajo libremente en todo el territorio nacional.

El Consejo Gremial insistió en que el ejercicio periodístico debe realizarse sin presiones ni amenazas, en un entorno que respete la independencia de los medios, la pluralidad de opiniones y el derecho de la ciudadanía a estar informada.