Hallan una mula cargada con 100 minas y explosivos del ELN en Anorí, Antioquia

Anorí, Antioquia

Una mula que transportaba 100 minas antipersonal y cerca de 90 kilogramos de material explosivo fue hallada por soldados del Ejército Nacional durante una operación militar contra el ELN en zona rural del municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño.

El hallazgo se produjo en la vereda La Tirana, donde tropas del Batallón de Infantería N.º 42 Batalla de Bomboná, adscritas a la Brigada 14 del Ejército Nacional, sostuvieron un combate con presuntos integrantes del frente Capitán Mauricio del ELN.

De acuerdo con el reporte militar, durante el desarrollo de las operaciones, los uniformados encontraron el animal que era utilizada para transportar una importante cantidad de explosivos, material de guerra y elementos de intendencia pertenecientes, al parecer, a esta estructura armada ilegal.

Entre los elementos encontrados se destacan 100 minas antipersonal, 50 kilogramos de ANFO y 40 kilogramos de pólvora negra, además de 20 metros de mecha de seguridad, cableado, jeringas y elementos de PVC que podrían ser utilizados para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

Ejército evitó posibles ataques con explosivos en Anorí

Según las autoridades militares, la incautación de este material representa un golpe a la capacidad logística y operativa del ELN en el Nordeste antioqueño, debido a que los explosivos podrían haber sido utilizados para ejecutar ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y habitantes de la región.

El Ejército señaló que este resultado permitió reducir el riesgo que representaba el material explosivo para las comunidades rurales, especialmente por la presencia de minas antipersonal, artefactos que constituyen una amenaza para la población civil.

Asimismo, las autoridades indicaron que continuarán desarrollando operaciones ofensivas contra las estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esta zona de Antioquia, con el propósito de impedir nuevas acciones violentas.