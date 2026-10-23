En Anorí, hostigaron la estación de policía y se reportó una persona herida

Anorí- Antioquia

En la madrugada de este jueves, la estación de policía fue víctima de un ataque armado en el área urbana del municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia. Ningún uniformado quedó herido, pero un hombre sí fue ingresado al hospital local con heridas de arma de fuego.

Según la información de la policía Antioquia, personas armadas hostigaron a los uniformados durante varios minutos, lo que fue repelido por los uniformados con apoyo del Ejército, que reaccionó al ataque.

Según las autorías locales, en ese momento se escucharon disparos en diferentes partes del pueblo, incluso varios minutos después fue ingresado al hospital local un hombre herido con arma de fuego. Esta persona habría sido atacada en el sector de La Feria de Ganado. Tiene heridas en el estómago y en las extremidades.

Ante estos hechos, la misma policía manifestó que el hostigamiento de los grupos ilegales estaría relacionado con una estrategia de distracción del grupo responsable para cometer otro ataque en el área urbana en la guerra del ELN con alianza del frente 36 de las disidencias contra el Clan del Golfo.

“Porque la verdad es que nosotros, allí, en medio de esa balacera, pues, uno está en la casa, encerrado, y uno no sabe a ciencia cierta dónde se escuchaban. Los disparos lo escuchaban por diferentes sectores. Información, pues, que nos ha compartido la Policía Nacional, como que dispararon, de pronto, para evitar la reacción policial”, manifestó de manera preliminar el secretario de gobierno Isaí Cortés.

La alcaldía, en compañía de las demás autoridades de la fuerza pública, realizó un consejo de seguridad para analizar la situación y conocer con detalle qué fue lo que ocurrió con las dos acciones.

Recordemos que el pasado miércoles la guerrilla del ELN instaló dos banderas alusivas.