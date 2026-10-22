Un integrante del Clan del Golfo fue abatido en combates con el Ejército en Anorí, Antioquia

Anorí, Antioquia

Un integrante del Clan del Golfo murió durante una operación militar adelantada por el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Anorí, en el nordeste antioqueño el 21 de octubre.

Los enfrentamientos se registraron en la vereda Providencia, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 42 Batalla de Bomboná, adscritas a la Décima Cuarta Brigada, sostuvieron combates con presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo; con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, las capacidades de artillería y la coordinación del CTI.

Durante los combates murió un hombre señalado de pertenecer a esta organización armada ilegal, que mantiene presencia en diferentes sectores del departamento de Antioquia.

En el lugar de los enfrentamientos, los militares incautaron un fusil, más de 350 cartuchos, nueve proveedores metálicos y tres granadas. También encontraron cordón detonante, mecha lenta, detonadores y otros elementos que, al parecer, eran utilizados por los integrantes del grupo armado.

Entre el material hallado se encuentran equipos de campaña, carpas, un chaleco multipropósito y brazaletes alusivos al Clan del Golfo.

El Ejército Nacional destacó que este resultado busca debilitar la capacidad armada de la subestructura Jorge Mario Valle y reducir su accionar en el nordeste antioqueño.

Intensifican operativos de seguridad

Tras los enfrentamientos, las tropas permanecen desplegadas en la zona y reforzaron las medidas de seguridad para proteger a las comunidades rurales, especialmente a los habitantes del corregimiento Charcón de Liberia.

Las autoridades militares indicaron que continuarán desarrollando operaciones contra los grupos armados organizados que delinquen en esta región de Antioquia, con el propósito de contrarrestar sus actividades ilegales y garantizar la seguridad de la población civil.