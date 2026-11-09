Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 nov 2026 Actualizado 18:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Campaña de Paloma Valencia habría sido infiltrada por el petrismo: revelan contrato de su estratega

La congresista exige respuestas ante un presunto plan de la inteligencia estatal para desestabilizar su campaña y el ocultamiento de contratos de su asesor.

Campaña de Paloma Valencia habría sido infiltrada por el petrismo: revelan contrato de su estratega

Campaña de Paloma Valencia habría sido infiltrada por el petrismo: revelan contrato de su estratega

00:00:0004:17
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Este 9 de noviembre, en los micrófonos 6AM W de Caracol Radio, la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó su preocupación tras conocer que quien fue su estratega de campaña, Luis David Duque, fue beneficiario de un contrato de al rededor de 500 millones de pesos con la Fiduprevisora, bajo la administración de Gustavo Petro.

Ese contrato evidenciaba un conflicto de interés que nunca le fue comunicado.

El contrato de Duque habría sido con la Fiduprevisora, y habría estado vigente mientras asesoraba la campaña de Valencia.

Por otro lado, también habló sobre las denuncias de una presunta infiltración por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) diseñada para alterar el rumbo de los comicios, y anunció acciones ante la justicia colombiana y organismos internacionales.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0004:17
Descargar

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado