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Campaña de Paloma Valencia habría sido infiltrada por el petrismo: revelan contrato de su estratega

Este 9 de noviembre, en los micrófonos 6AM W de Caracol Radio, la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó su preocupación tras conocer que quien fue su estratega de campaña, Luis David Duque, fue beneficiario de un contrato de al rededor de 500 millones de pesos con la Fiduprevisora, bajo la administración de Gustavo Petro.

Ese contrato evidenciaba un conflicto de interés que nunca le fue comunicado.

El contrato de Duque habría sido con la Fiduprevisora, y habría estado vigente mientras asesoraba la campaña de Valencia.

Por otro lado, también habló sobre las denuncias de una presunta infiltración por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) diseñada para alterar el rumbo de los comicios, y anunció acciones ante la justicia colombiana y organismos internacionales.