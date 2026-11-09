Debate sobre acuerdos de concertación de Santurbán HOY en Vetas, Santander

Una jornada de diálogo y revisión técnica y jurídica se desarrolla este lunes 9 de noviembre en el municipio de Vetas, Santander, donde representantes del Gobierno Nacional, autoridades departamentales, organismos de control, organizaciones mineras y habitantes participan en una mesa de clarificación y armonización de los acuerdos de concertación de 2021 y 2022, relacionados con el proceso de delimitación del complejo de páramos jurisdicciones Santurbán-Berlín.

El encuentro fue convocado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de un auto del Tribunal Administrativo de Santander del 2 de julio de 2026, dentro del seguimiento a la Sentencia T-361 de 2017.

La actividad se desarrolla en el coliseo municipal de Vetas, donde, según Ivonne Consuelo González Jácome, presidenta de ASOMINEROS y vocera de Dignidad Minera, se registra una asistencia masiva de la comunidad.

“Estamos discutiendo y mostrando toda la parte técnica y jurídica de los acuerdos para limar las controversias”, manifestó la representante minera.

Participación de comunidades y autoridades

La presidenta de ASOMINEROS destacó que, además de los habitantes de Vetas, llegaron representantes de Bucaramanga que se identificaron como líderes ediles, integrantes de juntas de acción comunal y veedores, quienes buscan conocer de primera mano el desarrollo de este proceso.

“Está todo el municipio, toda la comunidad acá y nos sorprende que llegó inclusive comunidad de Bucaramanga que quisieron venir a escuchar y a estar muy atentos de este proceso”, señaló González.

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En la mesa también se cuenta con la presencia David Olarte Amaya viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, representantes de la Gobernación de Santander, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

¿Qué se busca con esta mesa?

De acuerdo con la convocatoria del Ministerio de Ambiente, durante la jornada se deberán precisar los componentes de los acuerdos de concertación, la forma en que serán incorporados, valorados o respondidos en el proyecto de acto administrativo de delimitación del páramo, así como el mecanismo para recibir y responder las observaciones ciudadanas.

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La sesión cuenta con el acompañamiento de los organismos de control y la mediación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El acta y los soportes de la reunión deberán ser publicados dentro de los cinco días hábiles siguientes a su realización.