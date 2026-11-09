Hugo Santander, escritor santandereano, presenta su nueva novela: Los límites de la eternidad

El lanzamiento de ‘Los límites de la eternidad’ se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, en la Casa de Bolívar y el viernes 13, a las 6:30 p.m en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay.

La entrada será gratuita y estará abierta a todo público. Durante la presentación, los asistentes podrán adquirir el libro por un valor de $40.000.

Hugo Santander, autor de la novela, explicó “Es una historia de unos sicarios que han logrado la paz, después de un proceso de reinserción y se han vuelto ciudadanos normales, pero realmente siguen delinquiendo y siguen siendo presos de la brujería que se llaman niños en cruz que fueron muy populares en la guerrilla y los paramilitares en la gente violenta de este país”.

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A través de esta historia, el autor también incorpora referencias a episodios de la historia colombiana, así como elementos de la memoria y la tradición de Bucaramanga, entre ellos: la matanza del de la la masacre del del estadio Alfonso López en los 70, la toma de de la embajada de la República Dominicana y la culebra pico de oro.

Como parte de las actividades en los dos encuentros el escritor ofrecerá un conversatorio en sus dos días de prestaciones sobre la metafísica y la eternidad.

Además, el autor anunció que realizará encuentros virtuales a través de sus redes sociales para conversar con los lectores sobre los temas que aborda la novela.